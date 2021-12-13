محمد السهلاوي نجم النصر السعودي السابق يقترب من التوقيع للحزم (صورة)

اقترب محمد السهلاوي، نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، من ارتداء قميص نادي الحزم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد نهاية تجربته الاحترافية مع نادي معيذر القطري.

وانتشرت صورة للنجم محمد السهلاوي وهو يرتدي قميص نادي الحزم، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انضمامه إلى الفريق.

وانتقل محمد السهلاوي البالغ من العمر 34 عامًا، إلى نادي معيذر في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع التعاون، في تجربة احترافية هي الأولى له خارج الملاعب السعودية.

ومنذ يومين أعلن السهلاوي إنهاء عقده مع نادي معيذر القطري وذلك بموافقة الطرفين.

وقال السهلاوي عبر صفحته على توتير:“‏انتهت تجربتي الاحترافية مع نادي معيذر القطري كل الشكر للأخوان والأصدقاء الأعزاء في دولة قطر، وللأحبة في نادي معيذر على تعاونهم وقبولهم طلبي في إنهاء العقد“.

انتهت تجربتي الاحترافية مع نادي معيذر القطري

كل الشكر للأخوان والأصدقاء الأعزاء في دولة قطر ..

وللأحبة في نادي معيذر على تعاونهم وقبولهم طلبي في انهاء العقد تجربة كانت ثريّة وجميلة جدًا واستفدت منها ..

وأتمنى لهم التوفيق دائمًا — محمد السهلاوي (@Sahlawi_m10) December 10, 2021

السهلاوي بدأت مسيرته الاحترافية مع عقده لثلاثة أعوام (2005 – 2009) مع نادي القادسية الذي كان يعاني من هبوط أسهمه ورحيل كافة نجوم الفريق، لكن بقاء محمد ضمن التشكيلة شكل عاملا فارقا للنادي،

وقدم موسمًا مميزًا عام 2008 في دوري الدرجة الأولى مسجلًا 18 هدفًا بين الدوري والكأس فحصل بذلك على لقب أفضل هداف في دوري الدرجة الأولى للعام.

وانتقل السهلاوي إلى نادي النصر عام 2009 في صفقة عدت آنذاك ثاني أكبر صفقة في تاريخ الكرة السعودية، وفي موسمه الأول مع الفريق أحرز 21 هدفًا في 36 مباراة، أمضى المهاجم السهلاوي مع الفريق 10 أعوام سجل فيها بالإجمال 129 هدفًا خلال 202 مباراة،

خلال فترة لعبه في نادي النصر خاض محمد مع منتخبه السعودية مشاركات دولية عديدة، حيث شارك في بطولة كأس العرب لكرة القدم عام 2012، تصفيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019،

كما استطاع في عام واحد (2015 تحديدا) تسجيل 18 هدفًا مع المنتخب السعودي نال عليها جائزة أحد أفضل هدافي العالم لعام 2015،

وقع السهلاوي أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم السعودية في مطلع 2019، انتقل بموجبه من نادي النصر إلى نادي الشباب السعودي.