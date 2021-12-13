مسلي آل معمر يرد على الانتقادات: لا وقت للكلام.. نادي النصر يحتاج للعمل

رد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، على الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة بسبب بعض القرارات المصيرية التي اتخذها مجلس إدارة النادي العاصمي.

وخرج آل معمر عن صمته ووجه رسالة خاصة لجماهير نادي النصر التي انتقدته بسبب إقالات المدير التنفيذي والمدرب السابق، والاستغناء عن عبدالرزاق حمدالله.

وغرد آل معمر عبر حسابه في “تويتر” قائلا: “يُعاتبني الكثير من الجماهير، لماذا لا تُعلق، تُوضح، ترد؟!”، كل الآراء هي محل تقدير مجلس الإدارة وتقديري الشخصي، وجمهورنا هو رصيدنا الحقيقي وهدفنا إسعاده”.

وأضاف: ” تعلمون أن نادينا يمر بـ مرحلة دقيقة ويحتاج إلى العمل، لا وقت للكلام، والعمل الآن هو طريقنا نحو وضع العالمي في الموقع الذي يليق به”.

يعاتبني نصراويون:لماذا لا تعلق لا توضح لا ترد.

كل الآراء محل تقدير مجلس الإدارة وتقديري الشخصي،وجمهورنا هو رصيدنا الحقيقي وإسعاده هدفنا.

وتعلمون ان نادينا يمر بمرحلة دقيقة ويحتاج إلى العمل.

لا وقت للكلام وسيأتي وقته..والعمل الآن هو طريقنا نحو وضع العالمي في الموقع الذي يليق به. — مسلي آل معمر (@musalli9) December 13, 2021

وكان آل معمر قد تولى رئاسة النصر منذ 8 أشهر فقط.

وكان نادي النصر قد قرر الإطاحة بحسين عبدالغني من منصبه كمدير تنفيذي، ثم إقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل بعد تعيينه بـ40 يوما فقط.

ويعاني الفريق الأول في النصر، فخلال 12 مباراة فقط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، استعان بـ3 مدربين، هم البرازيلي مانو مينيز، والبرتغالي بيدرو إيمانويل، والبرازيلي مارسيلو سيزار، قبل التعاقد مع الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو.

كما قررت إدارة النصر فسخ عقد عبدالرزاق حمد الله بعدما حدثت أزمة بين المهاجم المغربي، والرئيس التنفيذي أحمد الغامدي، وتوعد الطرفان بعضهما البعض، باللجوء إلى محاكم “فيفا”، من أجل الحصول على قيمة الشرط الجزائي، 85 مليون ريال سعودي.

ومن المقرر أن يلعب الهلال والنصر، يوم الخميس المقبل، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

وحصد النصر 17 نقطة فقط في 12 مباراة، ويحتل المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر بـ9 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 12 مباراة أيضا.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، بأن إدارة نادي النصر طالبت الاتحاد السعودي لكرة القدم بإجراء فحص كورونا على لاعبي الهلال والنصر قبل مواجهتهما في الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت صحيفة ”الرياضية“ عبر موقع ”تويتر“، ”إدارة النصر تطلب من الاتحاد السعودي، في خطاب رسمي، إجراء فحص كورونا على لاعبي الهلال والنصر قبل الديربي“.