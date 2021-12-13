تقرير: عرض اسم عبدالرزاق حمد الله على طرابزون متصدر الدوري التركي

عاد طرابزون سبور بدون نقاط من أنطاليا سبور وخسر للمرة الأولى بعد 27 مباراة ليبدأ التفكير في تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية خاصة في ظل سعيه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث ظهر اسم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله الذي فسخ ناديه السابق النصر السعودي عقده الشهر الماضي.

وقال موقع karadenizgazete التركي إن أحد الأشخاص عرض اسم حمد الله على مسؤولي طرابزون للتعاقد معه في يناير/كانون الثاني المقبل لتدعيم صفوف الفريق.

وأضاف الموقع أن اسم حمد الله عُرض على طرابزون ليكون بديلا للغيني بانغالي فودي كويتا المرشح للرحيل عن الفريق الشهر المقبل.

ورغم أن المهاجم المغربي حمد الله أثار إعجاب الجميع بأدائه في السعودية، إلا أنه تم إنهاء عقده من جانب واحد بسبب مشاكل مع ناديه في الفترة الماضية.

ويعتمد تعاقد طرابزون مع حمد الله على رحيل كويتا وموافقة عبد الله أفجي المدير الفني للفريق الذي يتصدر الدوري التركي الممتاز برصيد 39 نقطة من 16 مباراة فاز في 12 منها وتعادل ثلاث مرات وخسر مرة واحدة أمام أنطاليا سبور في المباراة الأخيرة.

ويملك حمد الله البالغ عمره 30 عاما سيرة ذاتية رائعة حيث يتألق في الركلات الحرة بالإضافة إلى فعاليته في منطقة الجزاء، وساهم بشكل كبير في كل فريق لعب له في مسيرته.

وفي 108 مباريات مع النصر سجل 112 هدفا وصنع 24 آخرين، وحقق المهاجم، الذي لعب لجوانجزو آر أند إف الصيني وأولمبيك أسفي وألسوند النرويجي والجيش والريان في قطر خلال مسيرته، نجاحًا كبيرًا بتسجيله 223 هدفًا وتم استدعاؤه آخر مرة للمنتخب المغربي في 2019 ودافع عن ألوان أسود الأطلس 17 مرة وسجل 6 أهداف.

وابتعد حمد الله، الذي يملك الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي، عن الحسابات في النصر في الآونة الأخيرة وفقد موقعه في التشكيلة الأساسية لصالح البرازيلي أندرسون تاليسكا المنضم من جوانجزو إيفرجراند الصيني وفينسن أبو بكر مهاجم الكاميرون القادم من بشيكتاش التركي.

وقد فسخ النصر عقده من طرف واحد الشهر الماضي بسبب خلاف مع إدارة النادي التي قررت الاستغناء عنه بسبب كثرة مشاكله.