الأمير الوليد بن بدر يتحدث عن.. رفض اعتذار حمدالله.. والمطالبة بإقالة رئيس النصر

تحدث الأمير الوليد بن بدر، عضو شرف نادي النصر، عن عدة أمور تخص جمهور ”العالمي“ في الفترة الأخيرة، كان أبرزها أزمة عبدالرزاق حمدالله، ومطالبة البعض برحيل إدارة النادي الحالية برئاسة مسلي آل معمر، في ظل سوء نتائج الفريق الأخيرة.

وكان آل معمر قد تولى رئاسة النصر منذ 8 أشهر فقط.

ويعاني الفريق الأول في النصر، فخلال 12 مباراة فقط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، استعان بـ3 مدربين، هم البرازيلي مانو مينيز، والبرتغالي بيدرو إيمانويل، والبرازيلي مارسيلو سيزار، قبل التعاقد مع الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو.

النصر لديه 17 نقطة، في المركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين.

وقال الأمير الوليد بن بدر في تصريحات أدلى بها لـ“مساحة“ الإعلامي عبد العزيز المريسل، عبر تويتر: ”خروجي اليوم لأني رأيت الإساءة زادت عن حدها ولأظهر لجميع جماهير النصر أنه لم يبق شخص عمل في النصر إلا أسيئ له حتى اللي مدحوهم أساؤوا لهم، هم لا يريدون أن يكونوا قريبا من إدارة النادي، ونحن لا نقبل بهذا الأمر سواء أنا أو الأعضاء الذهبيون، وأطالبهم بالعودة لكل ما هو مطلوب منهم، وإيضاح وقوفهم مع إدارة النصر الحالية التي تم اختيارها من الجمعية العمومية. وحصلت أخطاء من الإدارة بالطبع وأعضاء ذهبيون غضبوا من التراجع، ولكن أهدافنا واضحة سواء مادية أو إدارية وفنية كذلك من خلال الاستقطابات رغم سوء النتائج“.

وبسؤاله عن نادي الهلال، أشار: ”الهلال نادٍ شقيق، ومشكلتي الوحيدة مع إعلامهم الكاذب، ودائما ما يكذب عن النصر ويخرج الادعاءات والشائعات، ولا يريدون الوقوف بوجهها. المشكلة أنهم يذكرون النصر بأكاذيب غير صحيحة وأراهن أن أغب النصراويين لا يتحدثون عن الهلال نهائيا عكس الطرف الآخر اللي ما عنده سيرة إلا النصر. ومعروف من ماسك مفاصل الإعلام لا يتحدث إلا عن النصر. والجميع يريد اكتساب شهرته من خلال نادينا“.

الوليد بن بدر : مشكلتي الوحيده مع #الهلال اعلامهم الكاذب pic.twitter.com/8x1GC4efVo — قيتارا (@t33aa3) December 13, 2021

وأردف: ”نتيجتنا أمام الهلال في المباراة المقبلة إذا لم تكن جيدة ستغضب البعض، ولكن هي في النهاية 3 نقاط لا تقدم ولا تؤخر“.

مشكلة حمدالله

وأشار: ”حمدالله أعطى عطاء مذهلا وخدم النصر بأشياء لم يكن أحد يتوقعها قبله، وفي أول موسم كان من أبدع ما يمكن، وفي ثاني موسم أكمل عطاءه، ولكن الموسم الماضي لم يخدم النادي نهائيا وكان جزءا من مشكلة بدل ما يكون جزءا من حل. لا يمكن أن يبقى نادٍ على لاعب واحد، الجميع يتغنى بعامين له ولكن الموسم الأخير كان لا بد للإدارة أن تتدخل وتأخذ خطوة، ونحن مع الإدارة بخطواتها التي اتخذتها. وكلنا عشقنا عطاء حمدالله، لكن آخر سنة ونصف لم يكن هناك عطاء منه، وما فيه ناد في العالم ينتظر كل هذه المدة، وربنا يوفقه وندعو له بالتوفيق، لكن النصر كإدارة لا بد أن تتخذ خطواتها الصحيحة“.

الامير الوليد بن بدر :

عبدالرزاق حمدالله في الموسم الثالث بدل ما يكون حل لنادي النصر كان مشكلة #سامي_القرشي pic.twitter.com/17DlboNYXd — مساحات كروية (@Fotball_Speaces) December 13, 2021

وشدد عضو شرف النصر على أن ”ما فهمته أن حمدالله كان على استعداد لكي يعتذر والعودة إلى الفريق الأول، وإجازته الأخيرة كانت لكي يرتب أموره بخصوص الشرط الجزائي، ولم أتحدث مع الإدارة في هذا الأمر نهائيا“، موضحا أن مسلي آل معمر، رئيس النادي، رد على الطلب بالرفض القاطع، وأقف مع قرار النصر وأؤيدهم فيه“.

الوليد بن بدر : حمدالله كان على استعداد يعتذر ويعود وتم رفض هذا الطلب

عزتي لـ قلب بسكوت وخالد النفيعي #النصر pic.twitter.com/rWNonJvehM — قيتارا (@t33aa3) December 13, 2021

وكان النصر قد فسخ عقد اللاعب بعدما حدثت أزمة بين المهاجم المغربي، والرئيس التنفيذي أحمد الغامدي، وتوعد الطرفان بعضهما البعض، باللجوء إلى محاكم “فيفا”، من أجل الحصول على قيمة الشرط الجزائي، 85 مليون ريال سعودي.

مسلي آل معمر

وعن تقييمه لإدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قال: ”الإدارة بالطبع لها أخطاء لكن عليها تجهيز الفريق، ولكن هم لا يلعبون في الملعب، ولما أتحدث عن الإيجابيات أكثر من السلبيات فأنا أنظر للأهداف اللي وضعناها أمام الإدارة وهم حققوها، ولكن الجمهور يتحدث فقط عن نتيجة مباراة.. نعاتب ولكن باحترام ودون إساءات، والإدارة الحالية بما أنها تحظى بثقة الأمير خالد بن فهد الداعم الوحيد لنادي النصر حاليا فنحن معهم ومن يختاره“.

وشدد على أنه يستغرب الحديث بشأن إبعاد مسلي من النصر، خاصة أنه يتبقى له ما يقرب من 4 سنوات كاملة، مضيفًا: ”سبق له أن سير أمور 16 ناديا في دوري المحترفين عندما كان رئيسًا للرابطة، ولم يخطئ بشكل يفقدنا الثقة فيه. نحن بعيدون عن ذلك تماما“.

كما دافع الأمير الوليد بن بدر عن المدرب الجديد للفريق الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، موضحًا أنه اسم كبير في كرة القدم، بينما أكد أنه لم يكن راضيًا عن إقالة البرازيلي مانو مينيز من منصبه.

وشدد على أن النصر كان يستهدف التعاقد مع مدرب من مدرسة أوروبية، لكن المفاوضات لم تنجح، لذا لجأ إلى خيار ميغيل روسو، الذي قال عنه ابن بدر: ”يمتلك سيرة ذاتية مميزة في آخر 3 سنوات“.