الرياضية: الهلال سيجعل سالم الدوسري أغلى لاعب سعودي

اقترب نادي الهلال السعودي من تجديد عقد سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، على أن يكون أغلى لاعب سعودي.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ تقريرًا قالت فيه إن سالم الدوسري اتفق مع إدارة الهلال على بنود العقد الجديد الذي يستمر حتى 2026.

وأشارت الصحيفة في تقريرها نقلا عن مصادر إلى أن سالم الدوسري سيحصل على 52 مليون ريال، في الأربعة أعوام المقبلة التي اتفق عليها مع الإدارة الهلالية.

وتابعت: ”سيحصل سالم الدوسري على 13 مليون ريال في العام الواحد، ليصبح بذلك أغلى لاعب سعو يتسلم راتبًا سنويًا“.

وينتهي عقد سالم الدوسري مع الهلال في يونيو 2022 المقبل، ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن تجديد العقد خلال الفترة القليلة المقبلة.

وجاء حسم ملف اللاعب من قبل إدارة النادي الأزرق قبل دخوله الفترة الحرة التي تسمح للدوسري بالتفاوض مع الأندية الراغبة في خدماته دون موافقة ناديه.

وعاد لاعبو الهلال للتدريبات يوم الأحد بعد أن قرر المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم منحهم راحة يوم السبت، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والتكتيكية.

وغاب عن التدريبات الحارس البديل محمد الواكد بعد إجرائه عملية تصحيح نظر حسب بيان الهلال.

وكان الهلال قد تعادل سلبيا مع الفيحاء يوم الجمعة في حين خسر النصر من الطائي 1/2.

وستكون مواجهة الخميس على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض الأولى بين الهلال والنصر منذ مواجهتهما في نوفمبر الماضي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال 2/1، قبل أن يتوج باللقب بعد فوزه 2/0 في المباراة النهائية على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

يشار إلى أن الهلال يملك 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر الزعيم بـ5 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 12 مباراة، في حين حصد النصر 17 نقطة من 12 مباراة ويحتل المركز السابع.