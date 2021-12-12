قبل مباراة النصر.. نادي الهلال يعلن غياب ناصر الدوسري شهرين بسبب الإصابة

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد إصابة لاعبه ناصر الدوسري وغيابه عن الملاعب لمدة شهرين.

وقال الهلال في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أوضحت الفحوص تعرض ناصر الدوسري لتمزق في العضلة لخلفية، سيخضعه لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهرين“.

وبهذا ينضم ناصر الدوسري للثلاثي محمد البريك المصاب بفيروس كورونا ومحمد كنو الموقوف وعبدالله عطيف المصاب وسيغيبون جميعا عن مواجهة الهلال مع النصر يوم الخميس في قمة الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وعاد لاعبو الهلال للتدريبات يوم الأحد بعد أن قرر المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم منحهم راحة يوم السبت، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والتكتيكية.

وغاب عن التدريبات الحارس البديل محمد الواكد بعد إجرائه عملية تصحيح نظر حسب بيان الهلال.

وكان الهلال قد تعادل سلبيا مع الفيحاء يوم الجمعة في حين خسر النصر من الطائي 1/2.

وستكون مواجهة الخميس على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض الأولى بين الهلال والنصر منذ مواجهتهما في نوفمبر الماضي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال 2/1، قبل أن يتوج باللقب بعد فوزه 2/0 في المباراة النهائية على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

يشار إلى أن الهلال يملك 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر الزعيم بـ5 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 12 مباراة، في حين حصد النصر 17 نقطة من 12 مباراة ويحتل المركز السابع.

وكان النصر قد أعلن تعيين المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو مديرا فنيا له حتى نهاية الموسم الحالي.

في سياق متصل وقّعت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبات على الهلال والنصر.

وعاقبت لجنة الانضباط الكاميروني فينست أبوبكر، وزمليه الأرجنيتني بيتي مارتينز، بدفع غرامة تبلغ 20 ألف ريال لكل منهما، لغيابهما عن المقابلة الإعلامية بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام الطائي.

في حين ألزمت اللجنة الهلال والفيحاء بغرامة قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما، بسبب تأخر لاعبي الفريقين في التواجد في ممر اللاعبين، ما أدى إلى تأخر المباراة في الجولة الماضية.

وأكدت اللجنة أن القرارات غير قابلة للاستئناف، وفقا للمادة 139 من اللائحة.