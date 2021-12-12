وكيل تاليسكا يحسم مصيره مع النصر (صورة)

نفى وكيل اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا المزاعم التي تناقلتها عديد من الصحف البرازيلية والتركية بشأن رحيل موكله عن ”العالمي“.

وكانت صحف برازيلية قد تحدثت عن أن اللاعب لن يكمل تعاقده بسبب عدم قدرة نادي النصر على الإيفاء بمستحقات اللاعب المالية.

وقال وكيل اللاعب على صفحته بموقع ”إنستغرام“ عبر خاصية ستوري: ”تاليسكا لم ينه عقده مع ناديه النصر، ولم يوقع أي عقد مع نادي كورينثيانز“

‏وأضاف: ”مرة أخرى، نحتاج إلى نشر الخبر لأن هذه الأخبار الحصرية تظهر فقط في عطلة نهاية الأسبوع“.

وكانت الصحف قد ذكرت أن اللاعب لديه رغبة في الذهاب لكورنثيانز حال تقديم الأخير لعرض مالي جيد كونه أحد مشجعي النادي البرازيلي.

وقالت شبكة ”غلوبو“ البرازيلية إنه لطالما رغب كورينثيانز في التعاقد مع اللاعب منذ سنوات، لكن قيمة الصفقة وقفت حائلا دائما أمام تحقيق رغبة النادي، لكن الآن يمكن أن يتغير السيناريو.

وأشارت الشبكة ذاتها إلى أن ممثلا لرجل الأعمال كارلوس ليت، الذي له صلات واسعة بكورينثيانز، زار تاليسكا هذا الأسبوع في السعودية وسيلتقي مع إدارة النصر لمحاولة حل الخلاف مع اللاعب.

ورغم تأخير الراتب، فإن فسخ عقد المهاجم البالغ عمره 27 عاما ليس بهذه البساطة، حيث انضم للنصر في مايو/أيار الماضي مقابل 8 ملايين يورو (حوالي 50 مليون ريال برازيلي) قادما من جوانغزو إيفرغراند الصيني.

وانضم تاليسكا لصفوف النصر في صيف 2021 قادما من غوانزو الصيني، وقد خاض مع ”العالمي“ هذا الموسم 14 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

وكانت انطلاقة تاليسكا في صفوف فاسكو دا غاما عام 2007 ثم انتقل إلى باهيا في 2009 وصعد للفريق الأول في 2013، وبعد ذلك انضم لصفوف بنفيكا البرتغالي في 2014 واستمر معه حتى 2019.

وقضى تاليسكا فترة إعارة في صفوف بشكتاش التركي خلال الفترة من 2016 حتى 2018، ثم بعد ذلك انتقل إلى غوانغجو إفرغراند الصيني، قبل أن ينضم لصفوف النصر في صيف عام 2021.

وحصد النصر 17 نقطة فقط في 12 مباراة ويحتل المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر بـ9 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 12 مباراة أيضا.

نفى وكيل اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا المزاعم التي تناقلتها عديد من الصحف البرازيلية والتركية بشأن رحيل موكله عن ”العالمي“.

وكانت صحف برازيلية قد تحدثت عن أن اللاعب لن يكمل تعاقده بسبب عدم قدرة نادي النصر على الإيفاء بمستحقات اللاعب المالية.

وقال وكيل اللاعب على صفحته بموقع ”إنستغرام“ عبر خاصية ستوري: ”تاليسكا لم ينه عقده مع ناديه النصر، ولم يوقع أي عقد مع نادي كورينثيانز“

‏وأضاف: ”مرة أخرى، نحتاج إلى نشر الخبر لأن هذه الأخبار الحصرية تظهر فقط في عطلة نهاية الأسبوع“.

وكانت الصحف قد ذكرت أن اللاعب لديه رغبة في الذهاب لكورنثيانز حال تقديم الأخير لعرض مالي جيد كونه أحد مشجعي النادي البرازيلي.

وقالت شبكة ”غلوبو“ البرازيلية إنه لطالما رغب كورينثيانز في التعاقد مع اللاعب منذ سنوات، لكن قيمة الصفقة وقفت حائلا دائما أمام تحقيق رغبة النادي، لكن الآن يمكن أن يتغير السيناريو.

وأشارت الشبكة ذاتها إلى أن ممثلا لرجل الأعمال كارلوس ليت، الذي له صلات واسعة بكورينثيانز، زار تاليسكا هذا الأسبوع في السعودية وسيلتقي مع إدارة النصر لمحاولة حل الخلاف مع اللاعب.

ورغم تأخير الراتب، فإن فسخ عقد المهاجم البالغ عمره 27 عاما ليس بهذه البساطة، حيث انضم للنصر في مايو/أيار الماضي مقابل 8 ملايين يورو (حوالي 50 مليون ريال برازيلي) قادما من جوانغزو إيفرغراند الصيني.

وانضم تاليسكا لصفوف النصر في صيف 2021 قادماً من غوانزو الصيني، وقد خاض مع ”العالمي“ هذا الموسم 14 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

وكانت انطلاقة تاليسكا في صفوف فاسكو دا غاما عام 2007 ثم انتقل إلى باهيا في 2009 وصعد للفريق الأول في 2013، وبعد ذلك انضم لصفوف بنفيكا البرتغالي في 2014 واستمر معه حتى 2019.

وقضى تاليسكا فترة إعارة في صفوف بشكتاش التركي خلال الفترة من 2016 حتى 2018، ثم بعد ذلك انتقل إلى غوانغجو إفرغراند الصيني، قبل أن ينضم لصفوف النصر في صيف عام 2021.

وحصد النصر 17 نقطة فقط في 12 مباراة ويحتل المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر بـ9 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 12 مباراة أيضا.