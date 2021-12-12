النصر يطالب الاتحاد السعودي بإجراء فحص كورونا على لاعبي الهلال والنصر قبل مواجهتهما

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، بأن إدارة نادي النصر طالبت الاتحاد السعودي لكرة القدم بإجراء فحص كورونا على لاعبي الهلال والنصر قبل مواجهتهما في الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت صحيفة ”الرياضية“ عبر موقع ”تويتر“، ”إدارة النصر تطلب من الاتحاد السعودي، في خطاب رسمي، إجراء فحص كورونا على لاعبي الهلال والنصر قبل الديربي“.

ولم يصدر أي تعليق من النصر أو الهلال والشباب أو الاتحاد السعودي على النبأ.

ومن المقرر أن يلعب الهلال والنصر، يوم الخميس المقبل، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

ويوم الجمعة، أصدر نادي النصر بيانا رسميا، طالب فيه اتحاد الكرة السعودي، باستقدام حكام أجانب مميزين لمباريات الفريق الأول، المقبلة، وذلك بعدما خسر الفريق 1/2 أمام الطائي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري السعودي، والتي شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل.

وقال النصر، عبر موقع ”تويتر“، إن الإدارة تطالب بحكام مميزين يضاهون المبالغ الباهظة التي يتحملها النادي.

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وقال النصر في بيانه: ”تبدي إدارة نادي النصر أسفها الشديد لعدم تجاوب لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بجلب حكام أجانب مميزين لمباريات الفريق السابقة، والتي كان آخرها في مباراة الطائي، حيث تسببت الأخطاء التحكيمية في عدم احتساب ركلة جزاء واضحة لصالحنا مع احتساب هدف غير صحيح للفريق المنافس في الوقت بدل الضائع“.

وأضاف: ”تؤكد إدارة النادي أنها عندما طلبت أطقم حكام لمباريات فريقها الماضية، فإن الهدف من ذلك هو الحد من الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق، ولو كنا في نادي النصر نعلم أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيجلب حكامًا أقل مستوى من الحكم السعودي، لوفرنا التكاليف وأعطينا الفرصة لحكامنا المحليين، خصوصًا أن حكم غرفة الـ VAR في مباراة الأمس قليل الخبرة بالتقنية“.

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وتابع البيان: ”إضافة إلى ذلك، نستغرب الطريقة التي تم من خلالها اختيار مقيّم الحكام الذي رافقهم، وهو أحد الحكام الذين كانت لهم مواقف شهيرة في مباريات سابقة خاضها نادي النصر“.

وختم: ”تشدد إدارة نادي النصر على مطالبها بجلب حكام أجانب مميزين للمباريات القادمة، ويقدمون مستويات توازي المبالغ الكبيرة التي يتحملها النادي من أجل استقطابهم، وذلك حفاظًا على حقوق النادي وعدالة المنافسة“.

وحصد النصر 17 نقطة فقط في 12 مباراة ويحتل المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر بـ9 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 12 مباراة أيضا.