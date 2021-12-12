الاتحاد يسعى لتجنب أزمة سعود عبدالحميد بتجديد عقود 4 من لاعبيه

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، تسعى للتعجيل بتجديد عقود 4 من لاعبي الفريق الأول، لعدم الوصول لمصير سعود عبدالحميد نفسه.

وأعلن نادي الهلال رسميا، التعاقد مع الظهير الأيمن سعود عبدالحميد، حتى عام 2025، مستغلا دخول اللاعب الفترة الحرة من عقده مع الاتحاد.

وكان الاتحاد قد عرض التجديد للاعب، مقابل 4 ملايين ريال في الموسم لمدة ثلاثة أعوام، إلا أن الطرفين لم يتفقا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، في تقرير لها، يوم الأحد، فإن ”الإدارة تضع في صدارة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، تجديد عقود الرباعي: زياد الصحفي، وعبدالعزيز البيشي، إلى جانب عبدالإله المالكي، وفهد المولد“.

وأوضحت أن ”الإدارة فتحت بالفعل، خطوط التفاوض مع وكلاء اللاعبين، لحسم أمر التجديد، حيث ينتظر أن تتم دراسة طلبات كل لاعب على حدة، والعمل على تلبيتها والمفاوضة للتوصل لصيغة تعاقدية مرضية لجميع الأطراف، لقطع الطريق أمام أي نادٍ يرغب في خدمات اللاعبين“.

وكانت إدارة نواف المقيرن السابقة، جدّدت عقد فهد المولد، في يناير 2018، لـ4 سنوات مقبلة من تاريخ انتهاء عقده السابق، بينما مددت إدارة الرئيس لؤي ناظر السابقة، عقد اللاعب الصحفي في مايو 2019، لـ3 سنوات، فيما تعاقدت مع عبدالعزيز البيشي، القادم من نادي الفيصلي مطلع يناير 2019، بعقد يمتد لـ3 سنوات ونصف السنة.

في حين استقطبت إدارة الاتحاد الحالية، عبدالإله المالكي، من نادي الوحدة في يوليو 2019، بعقد يمتد لـ3 أعوام.

🎥| التدريب الأخير لـ النمور في معسكر دبي 💪🏻💛🖤https://t.co/ZRMpTOQqbO — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 10, 2021

وشارك فهد المولد في 10 مباريات مع نادي الاتحاد بالموسم الجاري، وسجل اللاعب هدفين، وصنع تمريرتين حاسمتين، حيث يدخل الفترة الحرة مع الاتحاد في يناير المقبل 2022.

واختتم الاتحاد معسكره في دبي، يوم السبت، بمواجهة ودية أمام الجزيرة الإماراتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2/2.

ولم يحقق الاتحاد الفوز في المباريات الثلاث الودية، التي خاضها ضمن المعسكر الإعدادي للفريق، حيث تعادل مع العين الإماراتي 1/1، قبل أن يخسر من الوحدة الإماراتي 3/1، وتعادل أمس مع الجزيرة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفتح في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في 20 ديسمبر الجاري، قبل العودة لمنافسات الدوري بمواجهة الاتفاق في 26 من الشهر ذاته، ضمن الجولة الرابعة عشرة.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب فرق مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 26 نقطة، بعد خوض الفريق لـ12 جولة، وجولة واحدة مؤجلة ضد الهلال.