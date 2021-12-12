تقرير يكشف إغراءات إدارة الأهلي السعودي لتجديد عقد محمد العويس

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي تسعى لقطع الطريق على الأندية الراغبة في ضم محمد العويس، حارس مرمى الفريق، في ظل اقتراب دخوله الفترة الحرة من عقده، والتي تتيح له التوقيع مع أي ناد آخر دون الرجوع لناديه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الميدان الرياضي“، يوم الأحد، فإن إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي بدأت في وضع اللمسات الأخيرة لتجديد عقد محمد العويس.

وأضاف التقرير، أن ”التجديد للعويس سيكون براتب يتجاوز 3 ملايين ريال سنويا، مع متغيرات تصل إلى 2 مليون ريال“.

وشدد التقرير على أن ”هذه الإغراءات جاءت لقطع الطريق على نادي النصر، الذي يسعى هو الآخر لضم العويس، في ظل اقترابه من دخول الفترة الحرة في عقده“.

وينتهي عقد محمد العويس بنهاية الموسم الحالي، إذ سيدخل الفترة الحرة في شهر يناير المقبل، ويسعى الأهلي لحسم تجديد عقد الحارس المميز لضمان استمراره.

وغاب العويس عن المشاركة في مباريات الأهلي ببطولة دوري المحترفين، نظير الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب السعودي، في أكتوبر الماضي.

وتعرض العويس للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في مباراة الصين بالتصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وعانى محمد العويس من تمزق في الرباط الداخلي للركبة، لتتأكد حينذاك حاجته لبرنامج تأهيلي يمتد لأكثر من 8 أسابيع.

وانتقل محمد العويس من الشباب إلى الأهلي في يناير 2017، ويمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2022؛ ما يعني أنه سيدخل الفترة الحرة في عقده بداية من يناير المقبل، إذ يمكنه التفاوض مع أي ناد دون علم أو موافقة الأهلي.

وارتبط العويس، البالغ من العمر 30 عاما، بالانتقال إلى النصر في أكثر من مناسبة؛ وذلك بسبب مستواه المميز، لكن الصفقة لم تتم.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن العويس شارك في 13 مباراة مع الأهلي الموسم الحالي، علما أنه لعب 121 مباراة مع الأهلي في الدوري السعودي، تلقى فيها 149 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 34 مباراة، وفقا للموقع ذاته.

وحصد الأهلي 15 نقطة من أصل 39 بعد مرور 13 جولة، إذ خسر 4 مباريات وفقد 12 نقطة، كما تعادل في 6 مباريات وفقد فيها 12 نقطة ليتبقى فقط 15 نقطة حققها الأهلي من ستة تعادلات و3 انتصارات فقط.

ويحتل الأهلي المركز العاشر، إذ تفصله 4 نقاط فقط عن التعاون صاحب المركز الـ 15.

وكان الأهلي خسر آخر مباراة له بالدوري، قبل فترة التوقف بسبب مباريات كأس العرب، أمام نادي النصر يوم الـ26 من نوفمبر الماضي، حيث أقيمت المباراة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.