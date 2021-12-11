اتحاد الكرة السوري يوقف مدرب حراس منتخب الناشئين بعد اعتدائه على سعيد العولقي لاعب اليمن

أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم بيانا يدين فيه واقعة الاعتداء من قبل لؤي عثمان، مدرب حراس منتخب سوريا، على لاعب المنتخب اليمني للناشئين سعيد العولقي، خلال مواجهة المنتخبين يوم السبت، في مباراة نصف نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين.

وقال الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: ”أكدت اللجنة المؤقتة للاتحاد العربي السوري لكرة القدم رفضها التصرف الفردي المشين الذي قام به مدرب حراس منتخب الناشئين لؤي عثمان في مباراة منتخبنا مع اليمن في بطولة غرب آسيا للناشئين وأصدرت قرارا بإيقافه ومنعه من مرافقة أي ناد أو منتخب من المنتخبات الوطنية حتى إشعار آخر“.

ويظهر في الفيديو المتداول للقاء، انفعال قوي بين لاعبي منتخب سوريا واليمن، لينفعل الجهاز الفني للمنتخب السوري ويتجه مدرب الحراس للاعب اليمن العولقي ويقوم بصفعه على وجهه، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة على الموقف الذي أدانه الجميع وقام الحكم بدوره بطرد المدرب.

كما تم تداول فيديو آخر للبعثة السورية وهي تقدم الاعتذار لبعثة المنتخب اليمني لكرة القدم عن تصرف مدرب الحراس بحق اللاعب سعيد العولقي.

وقال العولقي في فيديو تداوله الجمهور اليمني على مواقع التواصل الاجتماعي: ”كل شيء تمام وأمورنا جيدة وأهم حاجة المنتخب فاز، وبإذن الله نجلب الكأس لليمن“.

وواصل المنتخب اليمني للناشئين نتائجه القوية في بطولة غرب آسيا، المقامة حاليا في الدمام السعودية، حيث هزم نظيره السوري (2-1) في مباراة نصف النهائي، اليوم السبت.

وسجل هدفي اليمن كل من عبد الرحمن الخضر في الدقيقة 51، ومحمد البرواني في الدقيقة 93، بينما أحرز هدف سوريا كاوا عيسى، في الدقيقة 69.

ولعب المنتخب اليمني بشكل منظم بعكس نظيره السوري الذي لعب بتأمين دفاعي، ونجح في إنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لكن نسور قاسيون فشلوا خلال الشوط الثاني، في صد الهجوم اليمني المكثف، الذي سجل هدف التقدم.

منتخب اليمن يفوز على منتخب سوريا 2-1 ويتأهل إلى نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/sAXyKIAeeY — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 11, 2021

ولم تنجح محاولات سوريا للتسجيل، عن طريق أحمد سقعان وأنس دهان ومحمد ليث البني، حتى الدقيقة 69، عندما أحرز كاوا عيسى هدفا من تسديدة قوية.

وتسابق لاعبو اليمن على إضاعة الفرص، أمام مرمى مجد جبارة، حارس ناشئي سوريا، الذي كان نجم فريقه حتى الدقيقة 93، عندما أحرز اليمن هدفا قاتلا ليفوز (2-1)، بينما شهدت الثواني الأخيرة من المباراة حالة شغب بين اللاعبين.