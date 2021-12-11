النصر يطالب اتحاد الكرة السعودي بـ"حكام مميزين" بعد الخسارة أمام الطائي

حرص نادي النصر السعودي على إصدار بيان رسمي، يطالب من خلاله اتحاد الكرة السعودي، باستقدام حكام أجانب مميزين لمباريات الفريق الأول، المقبلة.

وتلقى النصر خسارة أمام الطائي بنتيجة (1-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، يوم الجمعة، المؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل.

وذكر نادي النصر، عبر الحساب الرسمي بموقع ”تويتر“، أن الإدارة تطالب بحكام مميزين يضاهون المبالغ الباهظة التي يتحملها النادي.

وجاء في البيان: ”تبدي إدارة نادي النصر أسفها الشديد لعدم تجاوب لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بجلب حكام أجانب مميزين لمباريات الفريق السابقة، والتي كان آخرها في مباراة الأمس أمام الطائي، حيث تسببت الأخطاء التحكيمية في عدم احتساب ركلة جزاء واضحة لصالحنا مع احتساب هدف غير صحيح للفريق المنافس في الوقت بدل الضائع“.

وأضاف البيان: ”تؤكد إدارة النادي أنها عندما طلبت أطقم حكام لمباريات فريقها الماضية، فإن الهدف من ذلك هو الحد من الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق، ولو كنا في نادي النصر نعلم أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيجلب حكامًا أقل مستوى من الحكم السعودي، لوفرنا التكاليف وأعطينا الفرصة لحكامنا المحليين، خصوصًا أن حكم غرفة الـ VAR في مباراة الأمس قليل الخبرة بالتقنية“.

وتابع: ”إضافة إلى ذلك، نستغرب الطريقة التي تم من خلالها اختيار مقيّم الحكام الذي رافقهم، وهو أحد الحكام الذين كانت لهم مواقف شهيرة في مباريات سابقة خاضها نادي النصر“.

📄 | إدارة نادي #النصر تطالب بحكام مميزين يضاهون المبالغ الباهضة التي يتحملها النادي. pic.twitter.com/PS7gzXuHHs — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 11, 2021

”وفي الختام، تشدد إدارة نادي النصر على مطالبها بجلب حكام أجانب مميزين للمباريات القادمة، ويقدمون مستويات توازي المبالغ الكبيرة التي يتحملها النادي من أجل استقطابهم، وذلك حفاظًا على حقوق النادي وعدالة المنافسة“.

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي، قد كلفت الحكم البحريني نواف شكر الله، لإدارة مباراة الطائي ضد ضيفه النصر.

وحمَّل الكثيرون البحريني نواف شكر الله، والأوزبكي ناجديف عسكر، حكم تقنية الفيديو “VAR”، مسؤولية الخسارة، من خلال إشارتهم إلى عدم صحة هدف الطائي الثاني لوجود تسلل، وعدم احتساب ركلة جزاء بعد عرقلة خالد الغنام، حيث أصبحت الحالتان الأكثر تداولاً أمس، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما اتهم الإعلامي عبدالعزيز المريسل طاقم تحكيم المباراة بالتسبب في الهزيمة القاسية التي تلقاها ”العالمي“.

وأكد المريسل أن النصر لديه ركلة جزاء صحيحة، لم يحتسبها الحكم البحريني نواف شكر الله، بيننا نجح الطائي في إحراز الهدف الثاني الذي وصفه بأنه جاء عن طريق ”التسلل“.

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وأرفق المريسل صورة للقطتي ركلة الجزاء غير المحتسبة والهدف الثاني للطائي، وقال: ”أقنعني أن ركلة الجزاء هذه ليست صحيحة.. أقنعني أن هدف الطائي الثاني ليس تسللا“.

وأضاف: الأخطاء التحكيمية اليوم ساهمت في خسارة النصر مع الأسف“.

النتيجة أبقت النصر على رصيده السابق 17 نقطة، في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي.. وارتفع رصيد الطائي إلى 13 نقطة، ليخرج من ذيل الترتيب ويتقدم للمركز 14.