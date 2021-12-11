تقرير: لوسيانو فييتو أول الراحلين عن نادي الهلال في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية عن أن الأرجنتيني لوسيانو فييتو سيكون أول الراحلين من المحترفين الأجانب عن نادي الهلال السعودي، في الميركاتو المقبل، حال وجود عرض قوي له وللنادي.

وكشفت الصحفية البرازيلية ريزا سيمبليسيو، عبر حسابها على تويتر، يوم السبت، على أن لوسيانو فييتو، محترف نادي الهلال، ينتظر العروض التي ستقدم له لدراستها مع إدارة النادي السعودي.

وقالت الصحفية في تغريدة على حسابها، إن فييتو في انتظار عروض لتقديمها لإدارة الهلال، تمهيدًا للرحيل.

وتعتزم إدارة نادي الهلال إبرام تعاقدات جديدة سواء على المستوى المحلي أو المحترفين، حيث كانت أولى التعاقدات مع سعود عبدالحميد، لاعب الاتحاد.

وكانت “قناة 24 الرياضية” السعودية، قد ذكرت سابقا أن البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب نادي الهلال، منح إدارة الهلال، الضوء الأخضر من أجل الاستغناء عن خدمات النجم الأرجنتيني في يناير المقبل.

وكان فييتو قد انضم لصفوف نادي الهلال السعودي في أكتوبر 2020 بعقد حتى يونيو 2024، قادما من صفوف سبورتنف لشبونة البرتغالي.

O meia Vietto, do Al Hilal, está na lista dos negociáveis do time árabe. O meia argentino aguarda propostas para avaliar o futuro junto ao clube pic.twitter.com/8nldfHLqxu — Raisa Simplicio (@simpraisa) December 11, 2021

وخاض فييتو، 9 مباريات مع نادي الهلال هذا الموسم، في الدوري السعودي للمحترفين وسجل هدفين.

واستهل فييتو مسيرته في راسينغ كلوب (2011)، ثم انتقل إلى فياريال الإسباني (2015) وحقق معه لقب أفضل ممرر في الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“، لينتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد تحت إدارة مواطنه دييغو سيميوني، حيث خاض تجربة مخيبة.

ذهب بعدها إلى إشبيلية على سبيل الإعارة ليستعيد مستواه، ثم تنقل بين فالنسيا وفولهام الإنجليزي على سبيل الإعارة، حتى استقر به الحال في سبورتينغ حيث خاض 40 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع سبعة.

وكان البرتغالي ليوناردو جارديم، استبعد فييتو من قائمة الرباعي الأجنبي الذي خاض الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا، البطولة التي توج بها ”الزعيم“ للمرة الرابعة في تاريخه على حساب بوهانغ الكوري الجنوبي بثنائية نظيفة.

وينوي مسؤولو نادي الهلال، ضم جناح أجنبي قوي في يناير المقبل، بعد الاستغناء عن خدمات فييتو من أجل تدعيم تشكيلة الفريق الذي سوف يشارك بكأس العالم للأندية، فبراير المقبل بالإمارات.

وسيواجه نادي الهلال في ربع نهائي كأس العالم للأندية، الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وسقط الهلال في فخ التعادل السلبي أمام الفيحاء، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، مساء الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة من 5 انتصارات و6 تعادلات، محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين، وله مباراتان مؤجلتان.