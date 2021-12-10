وليد الفراج: ‏حملة إلكترونية موجهة ضد مسلي آل معمر بشعار "لعيونك يا حمدالله"

أكد الإعلامي وليد الفراج أن هناك حملة إلكترونية موجهة ضد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، بسبب عبدالرزاق حمدالله.

وقال الفراج في برنامجه إن هناك حملة إلكترونية موجهة ضد مسلي آل معمر تحت شعار ”لعيونك يا حمدالله“.

ولم يكشف الفراج عن تلك الحملة، إلا أنه قال في وقت سابق: ”حمدالله يلعب على الثقيل، عايش دور العضو الداعم، تخيل اللاعب ييجي يحدد لك الإدارة، أنت مين عشان تتكلم كده؟، أنت ماخذ قروش ومروّح ديرتك، الله يستر عليك“.

وكانت جماهير من النصر طالبت برحيل ”مسلي آل معمر“ عن رئاسة النادي بعد المستوى المتذبذب للفريق، والذي واصل مسلسل عروضه السيئة في الدوري السعودي، وتعرض للخسارة الخامسة هذا الموسم، وسقط أمام الطائي في اللحظات الأخيرة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل.

ويوم 23 نوفمبر، أعلن النصر إنهاء عقد عبدالرزاق حمدالله، وقال في بيان رسمي: ”أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم“.

وأضاف: ”يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة“.

وكان عبدالرزاق حمدالله قد تحدث للمرة الأولى منذ إعلان فسخ تعاقده مع النصر الشهر الماضي.

وكتب حمدالله عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“: ”بسم الله والصلاة و السلام على رسول الله، أولًا أود أن أشكر إدارة أخوي سعود السويلم وبقيادة أخوي وحبيبي أحمد البريكي لإعطائي فرصة أن ألعب وأحمل قميص هذا الفريق الغالي، وأود شكر إدارة أخوي صفوان السويكت بقيادة أخي العزيز عبدالرحمن الحلافي، وأشكر إخواني اللاعبين على حسن تعاونهم معي من أول يوم، وأود شكر الجماهير الغالية واعلموا أنكم في القلب“.

وأضاف: ”أنا الآن غادرت النادي، لكن لي عودة يومًا ما إن شاء الله، وفقكم الله وأعانكم على الجاي“.

وانضم حمدالله، البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي النصر في صفقة انتقال حر قادمًا من الريان القطري، صيف 2018، وقاد النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي، موسم 2018/2019، وسجل 35 هدفًا ليتصدر ترتيب الهدافين.

كما نال ”حمدالله“ مع النصر لقبين في كأس السوبر السعودي، عامي 2020 و2021.

مسلي آل معمر: النصر منحوس

وفي نفس السياق وصف مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر فريقه بأنه يفتقر للتوفيق والحظ، وأن الفريق يصادفه نحس غريب.

وقال آل معمر في تصريحات فضائية: ”النصر يحتاج إلى التوفيق، وهناك نحس على الفريق أمام المرمى، وأهداف سهلة تدخل على الفريق ”.

وخسر النصر 2-1 أمام الطائي الذي اقتنص 3 نقاط ثمينة في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وبقي النصر على رصيده السابق 17 نقطة ليبقى في المركز السابع، بجدول ترتيب الدوري السعودي.