المريسل: الأخطاء التحكيمية ساهمت في خسارة النصر أمام الطائي

اتهم الإعلامي عبدالعزيز المريسل طاقم تحكيم مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي، بقيادة البحريني نواف شكر الله، بالتسبب في الهزيمة القاسية التي تلقاها ”العالمي“.

ونجح الطائي في خطف انتصار ثمين من ضيفه النصر مقابل هدف واحد، الجمعة، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

وأكد المريسل أن النصر لديه ركلة جزاء صحيحة، لم يحتسبها الحكم البحريني نواف شكر الله، فيما نجح الطائي في إحراز الهدف الثاني الذي وصفه بأنه جاء عن طريق ”التسلل“.

وأرفق المريسل صورة للقطتي ركلة الجزاء غير المحتسبة والهدف الثاني للطائي، وقال: ”أقنعني أن ركلة الجزاء هذه ليست صحيحة.. أقنعني أن هدف الطائي الثاني ليس تسلل“.

وأضاف: الأخطاء التحكيمية اليوم ساهمت في خسارة النصر مع الأسف“.

أقنعني ان ركلة الجزاء هذه ليست صحيحة

أقنعني ان هدف الطائي الثاني ليس تسلل

الاخطاء التحكيمية اليوم ساهمت في خسارة #النصر مع الاسف #النصر_الطايي pic.twitter.com/c6WZicoEVz — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 10, 2021

كما أعاد المريسل نشر تغريدة تؤكد أن حكم الفار الأوزبكي في مباراة النصر والطائي اليوم ليس حكما معتمدا من قبل فيفا، واسمه لا يتواجد في قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم لحكام الفار المعتمدين.

ووجه المريسل رسالة بشأن هذا الأمر إلى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قائلا: ”صورة مع التحية لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وأمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، ونأمل منهم الرد على هذا الحديث بتأكيده أو نفيه“.

وأضاف: ”علمًا بأن هدف الطائي الثاني كان من حالة تسلل أقرها حكم الفار الأوزبكي ناجديف عسكر واحتسبها هدفا“.

صورة مع التحية لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستاذ @Yalmisehal

و امين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستاذ @ialkassim

و نأمل منهم الرد على هذا الحديث بتأكيده أو نفيه

علماً ان هدف الطائي الثاني كان من حالة تسلل أقرها حكم الفار الاوزبكي ناجديف عسكر و أحتسبها هدف

. https://t.co/JjXq1fnhku pic.twitter.com/afBNhRQmVv — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 10, 2021

وواصل النصر مسلسل عروضه السيئة في الدوري السعودي، وسقط أمام الطائي في اللحظات الأخيرة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل.

وخسر النصر 2-1 أمام الطائي الذي اقتنص 3 نقاط ثمينة في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

سيطر النصر على مجريات الشوط الأول دون أي خطورة تذكر، لكن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع نجح الكاميروني فينسيت أبوبكر في تسجيل هدف النصر الأول بعد استلام الكرة بصدره ثم سددها قوية في شباك الطائي.

وفي الشوط الثاني بدأ الطائي بهجوم مكثّف على مرمى النصر أثمر عن تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 52 عن طريق مهاجمه السويسري سيفاس ماليلي برأسية رائعة.

وعند الدقيقة 94 تمكن الطائي من تسجيل هدف الفوز عن طريق مدافعه البرازيلي دينير غوميز، الذي حول عرضية زميله نوليدج موسونا بقدمه في شباك النصر.

وبهذه النتيجة بقي النصر على رصيده السابق 17 نقطة، في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي.

وارتفع رصيد الطائي إلى 13 نقطة، ليخرج من ذيل الترتيب ويتقدم للمركز 14.