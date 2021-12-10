ترتيب الدوري السعودي: النصر يسقط أمام الطائي في اللحظات الأخيرة (فيديو)

واصل النصر مسلسل عروضه السيئة في الدوري السعودي، وسقط أمام الطائي في اللحظات الأخيرة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل.

وخسر النصر 2-1 أمام الطائي الذي اقتنص 3 نقاط ثمينة في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

سيطر النصر على مجريات الشوط الأول دون أي خطورة تذكر، ولكن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، نجح الكاميروني فينسيت أبوبكر في تسجيل هدف النصر الأول بعد استلام الكرة بصدره ثم سددها قوية في شباك الطائي.

وفي الشوط الثاني بدأ الطائي بهجوم مكثّف على مرمى النصر أثمر عن تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 52 عن طريق مهاجمه السويسري سيفاس ماليلي برأسية رائعة.

وعند الدقيقة 94 تمكن الطائي من تسجيل هدف الفوز عن طريق مدافعه البرازيلي دينير غوميز الذي حول عرضية زميله نوليدج موسونا بقدمه في شباك النصر.

وبهذه النتيجة بقي النصر على رصيده السابق 17 نقطة ليبقى في المركز السابع، بجدول ترتيب الدوري السعودي.

وارتفع رصيد الطائي إلى 13 نقطة ليخرج من ذيل الترتيب ويتقدم للمركز 14.