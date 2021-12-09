استقبال حافل لبعثة النصر بمدينة حائل قبل مباراة الطائي بالدوري السعودي (صور)

دشنت جماهير نادي النصر السعودي استقبالا حافلا لفريق الكرة بنادي النصر، خلال وصوله إلى منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية، لمواجهة فريق الطائي بدوري المحترفين.

ويواجه النصر، نظيره الطائي اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوافدت الجماهير لاستقبال بعثة نادي النصر فور وصولها لمدينة حائل، وظهر المشهد وكأن تلك الجماهير تحاصر حافلة نادي النصر واللاعبين.

ونشر الحساب الرسمي للنصر، على موقع تويتر، صور الجماهير، وكتب عبارة ”الحب من غير كلام.. في حب النصر“.

لو تبي تشوف الحب من غير الكلام

شف أهل حايل ….. في حب النصر 🤩 pic.twitter.com/flEHdn5njF — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 9, 2021

ويسعى النصر للفوز للارتقاء في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة، ويمتلك مباراتين مؤجلتين.

وبدأ النصر في تجهيز الأجانب لمباراة الطائي المقررة يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل.

وأعلن نادي النصر تعيين الأرجنتيني ميغيل آنخيل روسو مديرا فنيا جديدا للفريق حتى نهاية الموسم الجاري، خلفا للمدير الفني السابق البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي بسبب سوء النتائج.

وأبدى الثلاثي الأجنبي الأرجنتيني بيتي مارتنيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والبرازيلي انسيلمو، بجانب الكاميروني أبو بكر والبرازيلي تاليسكا والأرجنتيني موري، جاهزيتهم للمباراة، بعد أن شاركوا بقوة في مناورة اليوم، حيث سيلعب النصر بستة أجانب لأول مرة منذ بداية الموسم.

ويملك الطائي 10 نقاط فقط في ذيل جدول ترتيب الدوري السعودي.