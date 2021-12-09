النصر السعودي يبحث ضم البرازيلي كينو

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن اللاعب البرازيلي ما كوس دا سيلفا الشهير بـ ”كينو“ مهاجم أتلتيكو مينيرو بطل الدوري البرازيلي، تلقى عرضا للانتقال لنادي النصر السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ إيتاتيا“ البرازيلية فإن النادي السعودي التي وصفته الصحيفة بأحد عظماء السعودية قد تلقى استطلاعا وتم عرض كينو عليه، واستقدامه للعب في النصر.

وقالت محطة RadioItatiaia البرازيلية إن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا تلقى عرضا من النصر ، وذلك بعد دخول النادي ذاته في مفاوضات مع البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لبالميراس بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية ولكنه رفضه وفضل البقاء مع النادي البرازيلي.

ويرتبط كينو مع أتلتيكو مينيرو بعقد يمتد حتى نهاية عام 2023.

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا سبق له اللعب في بيراميدز المصري والجزيرة الإماراتي.

من جهة أخرى نفت إدارة نادي النصر عبر حساب النادي الرسمي الأنباء التي أشارت لاحتمالية رحيل البرازيلي تاليسكا .

ورد حساب النصر على حساب صحيفة جلوبو البرازيلية قائلا إنها أخبار كاذبة.

وكانت أنباء قد تحدثت عن احتمالية رحيل تاليسكا بسبب عدم قدرة النادي السعودي على الوفاء بمستحقاته المالية.

وكانت انطلاقة تاليسكا في صفوف فاسكو دا غاما عام 2007 ثم انتقل إلى باهيا في 2009 وصعد للفريق الأول في 2013، وبعد ذلك انضم لصفوف بنفيكا البرتغالي في 2014 واستمر معه حتى 2019.

وقضى تاليسكا فترة إعارة في صفوف بشكتاش التركي خلال الفترة من 2016 حتى 2018، ثم بعد ذلك انتقل إلى غوانغجو إفرغراند الصيني، قبل أن ينضم لصفوف النصر في صيف عام 2021.

وأعلن نادي النصر تعيين الأرجنتيني ميغيل آنخيل روسو مديرا فنيا جديدا للفريق حتى نهاية الموسم الجاري، خلفا للمدير الفني السابق البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي بسبب سوء النتائج.

وبدأ النصر في تجهيز الأجانب لمباراة الطائي المقررة يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل.

وأبدى الثلاثي الأجنبي الأرجنتيني بيتي مارتنيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والبرازيلي انسيلمو، بجانب الكاميروني أبو بكر والبرازيلي تاليسكا والأرجنتيني موري، جاهزيتهم للمباراة، بعد أن شاركوا بقوة في مناورة اليوم، حيث سيلعب النصر بستة أجانب لأول مرة منذ بداية الموسم.

ويحتل النصر المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، متأخرا بفارق 9 نقاط عن فريق الاتحاد صاحب الصدارة برصيد 26 نقطة.