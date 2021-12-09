رد حاسم من نادي النصر على أنباء انتقال تاليسكا إلى كورينثيانز

عاد أندرسون تاليسكا مهاجم النصر السعودي إلى اهتمامات كورينثيانز البرازيلي، وذلك بعدما علم النادي أن المهاجم لم يحصل على راتبه لعدة شهور متتالية، ما يسمح له بالرحيل عن المملكة.

وقالت شبكة ”غلوبو“ البرازيلية إنه لطالما رغب كورينثيانز في التعاقد مع اللاعب منذ سنوات، لكن قيمة الصفقة وقفت حائلا دائما أمام تحقيق رغبة النادي، لكن الآن يمكن أن يتغير السيناريو.

وأضافت الشبكة أن تاليسكا لم يحصل على راتبه من النصر منذ بضعة شهور ويناقش حاليا مستقبله مع ”العالمي“، ومن الممكن أن يفسخ عقده، وهو أمر يغري مسؤولي كورينثيانز.

👀👀 No radar do Corinthians, Talisca tem salários atrasados na Arábia e discute rescisão Atacante chegou ao Al Nassr em maio, mas não está recebendo e estuda volta ao Brasil em 2022https://t.co/wgSXKaxQCx — ge (@geglobo) December 8, 2021

وقال الصحفي البرايزلي سمير كارفالو عبر حسابه على تويتر إن كورينثيانز يمكنه التعاقد مع تاليسكا في 2022.

وأشارت الشبكة ذاتها إلى أن ممثلا لرجل الأعمال كارلوس ليت، الذي له صلات واسعة بكورينثيانز، زار تاليسكا هذا الأسبوع في السعودية وسيلتقي مع إدارة النصر لمحاولة حل الخلاف مع اللاعب.

ورغم تأخير الراتب، فإن فسخ عقد المهاجم البالغ عمره 27 عاما ليس بهذه البساطة، حيث انضم للنصر في مايو/أيار الماضي مقابل 8 ملايين يورو (حوالي 50 مليون ريال برازيلي) قادما من جوانغزو إيفرغراند الصيني.

رد النصر

ورد حساب نادي النصر السعودي على تويتر باللغة الإنجليزية على خبر ”غلوبو“ وعلق عليه قائلا ”أخبار كاذبة“، ما يعني أن تاليسكا مستمر مع العالمي حتى نهاية عقده المستمر ثلاث سنوات.