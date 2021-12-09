رياضة

رد حاسم من نادي النصر على أنباء انتقال تاليسكا إلى كورينثيانز
تاريخ النشر: 09 ديسمبر 2021 6:23 GMT
تاريخ التحديث: 09 ديسمبر 2021 8:00 GMT

رد حاسم من نادي النصر على أنباء انتقال تاليسكا إلى كورينثيانز

عاد أندرسون تاليسكا مهاجم النصر السعودي إلى اهتمامات كورينثيانز البرازيلي، وذلك بعدما علم النادي أن المهاجم لم يحصل على راتبه لعدة شهور متتالية، ما يسمح له

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المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

عاد أندرسون تاليسكا مهاجم النصر السعودي إلى اهتمامات كورينثيانز البرازيلي، وذلك بعدما علم النادي أن المهاجم لم يحصل على راتبه لعدة شهور متتالية، ما يسمح له بالرحيل عن المملكة.

وقالت شبكة ”غلوبو“ البرازيلية إنه لطالما رغب كورينثيانز في التعاقد مع اللاعب منذ سنوات، لكن قيمة الصفقة وقفت حائلا دائما أمام تحقيق رغبة النادي، لكن الآن يمكن أن يتغير السيناريو.

وأضافت الشبكة أن تاليسكا لم يحصل على راتبه من النصر منذ بضعة شهور ويناقش حاليا مستقبله مع ”العالمي“، ومن الممكن أن يفسخ عقده، وهو أمر يغري مسؤولي كورينثيانز.

 

وقال الصحفي البرايزلي سمير كارفالو عبر حسابه على تويتر إن كورينثيانز يمكنه التعاقد مع تاليسكا في 2022.

وأشارت الشبكة ذاتها إلى أن ممثلا لرجل الأعمال كارلوس ليت، الذي له صلات واسعة بكورينثيانز، زار تاليسكا هذا الأسبوع في السعودية وسيلتقي مع إدارة النصر لمحاولة حل الخلاف مع اللاعب.

ورغم تأخير الراتب، فإن فسخ عقد المهاجم البالغ عمره 27 عاما ليس بهذه البساطة، حيث انضم للنصر في مايو/أيار الماضي مقابل 8 ملايين يورو (حوالي 50 مليون ريال برازيلي) قادما من جوانغزو إيفرغراند الصيني.

رد النصر

ورد حساب نادي النصر السعودي على تويتر باللغة الإنجليزية على خبر ”غلوبو“ وعلق عليه قائلا ”أخبار كاذبة“، ما يعني أن تاليسكا مستمر مع العالمي حتى نهاية عقده المستمر ثلاث سنوات.

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