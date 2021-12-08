الاتحاد يكشف كواليس فشل المفاوضات مع سعود عبدالحميد وموعد مكالمة فهد بن نافل

كشف نادي اتحاد جدة السعودي كواليس فشل مفاوضاته مع مدافعه الشاب سعود عبدالحميد، الذي وقع على عقود انتقاله إلى الهلال مساء الأربعاء.

وأعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع الظهير الأيمن سعود عبدالحميد قادما من صفوف فريق اتحاد جدة.

وقال نادي الاتحاد، في بيان رسمي أصدره عبر المركز الإعلامي للنادي، إن قرار أنمار الحائلي، رئيس مجلس الإدارة، بإيقاف المفاوضات مع اللاعبين جاء ردا على الموقف السلبي من اللاعب ووكيله تجاه كافة المحاولات التي بذلت.

وأضاف النادي في بيانه: ”بدأت المفاوضات قبل عام ونصف العام من نهاية عقده، حيث تم تقديم عرض بكسر العقد الساري المتبقي فيه حينها عام ونصف العام، وتمديده لفترة مماثلة بإجمالي ثلاثة مواسم، مع تقديم العرض المالي الأعلى في سقف التعاقد مع اللاعبين المحترفين المحليين، إلا أن هذا الطلب تم رفضه من جانب وكيل أعماله، على الرغم من تجاوب النادي مع طلب اللاعب بالحصول على مبلغ مالي خارج المتفق عليه بقيمة 400 ألف ريال، وتم توفيره بصفة شخصية من جانب أحد أعضاء الاتحاد“.

وتابع: ”تقدم وكيل أعمال اللاعب بشكوى للجنة فض المنازعات يطالب بفسخ العقد، مدعيًا أن النادي لم يقم بتسديد مقدم عقد اللاعب، وهو ما ثبت عدم صحته أمام اللجنة، بعد أن قدم النادي ما يثبت استلام اللاعب لكافة مستحقاته المالية حتى تاريخ تقديم الشكوى في 20 سبتمبر، واكتفى النادي بإثبات سلامة موقفه دون أي تصعيد تجاه الشكوى المفتعلة“.

وواصل: ”تم تقديم العرض الرسمي الأول للاعب ووكيله، لتجديد العقد، قبل دخول فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده، وتحديدًا في 1 يونيو 2021“.

”تم تقديم العرض الرسمي الثاني الذي تضمن الموافقة على كافة الطلبات التي طلبها من جانب الوكيل كقيمة مالية للعقد أو توزيع الدفعات، بما في ذلك السيارة التي اختارها اللاعب بالنوع واللون ومبلغ عمولة الوكيل، ولكن لم يتم التجاوب بعد ذلك مع الخطاب، وآخر المواعيد التي تم تحديدها بعد ذلك لتوقيع العقد، كان في 26 نوفمبر الماضي، إلا أن الوكيل لم يحضر في الموعد المتفق عليه.

ولفت النادي إلى أنه لم يتلقَ أي اتصال من أي نادٍ طيلة الفترة الماضية، للتفاوض بشكل ودي أو رسمي مع اللاعب.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

📝| بيان صحفي .. pic.twitter.com/3Bfv690TYm — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 8, 2021

يذكر أن سعود عبدالحميد استبعِد من مواجهة الاتحاد الأخيرة مع الطائي بقرار إداري؛ بسبب مماطلة وكيله فهد باقديم وتجاهله للرد على العرض المقدم له لتجديد عقد اللاعب.

أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد، كشف في وقت سابق انتهاء علاقة سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق، مع النادي، في ظل المماطلة في تجديد عقده مع ”العميد“.

ويعد سعود عبدالحميد واحدا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للعميد، بقيادة الروماني كوزمين كونترا، بالإضافة إلى أنه أحد العناصر الأساسية للمنتخب السعودي.

وكانت بعض التقارير أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن سعود عبدالحميد لديه طلبات مالية كبيرة؛ ما تسبب في تعطل مسألة تجديد عقده، في ظل المفاوضات التي كانت تُجرى بين الطرفين.

وأصدر نادي الهلال بيانًا مقتضبًا عبر صفحته على موقع ”تويتر“ قال فيه: ”يا هلا باللي جانا.. سعود عبدالحميد هلالي“.

ولم يكشف نادي الهلال عن تفاصيل التعاقد، إلا أن مصادر صحفية كشفت أن اللاعب وقع عقدًا احترافيًا مع الهلال يمتد حتى عام 2025.

وأشارت تلك المصادر إلى أن عقد سعود عبدالحميد مع الهلال سيبدأ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، دون أي مقابل مالي للاتحاد ناديه.

ووجه الهلال ضربة قوية أخرى للنصر، حيث راجت التقارير في الفترة الماضية بأن ”العالمي“ هو الأقرب للحصول على خدمات سعود عبدالحميد، في ظل تصريحات أنمار الحائلي باقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف ”العميد“.

وكان عبد الحميد، ظهير أيمن الاتحاد الذي ينتهي عقده مع النادي نهاية يناير كانون الثاني المقبل، ضمن تشكيلة السعودية في كأس العرب التي ودعت البطولة بالخسارة من المغرب 1-صفر، أمس الثلاثاء.

سعود عبدالحميد بدأ مشواره مع نادي الاتحاد السعودي، وظهر لأول مرة في موسم 2018-2019.

ولعب سعود عبدالحميد بقميص الاتحاد 83 مباراة، بواقع 7343 دقيقة لعب في جميع البطولات.

وخلال تلك المدة استطاع سعود عبدالحميد تسجيل هدفين، وصناعة 9 أهداف لزملائه.