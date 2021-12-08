محمد نور يعتذر عن المنشور المسيء بعد توقيع سعود عبدالحميد للهلال

اعتذر محمد نور قائد نادي الاتحاد السعودي السابق عن الصورة المثيرة للجدل، التي تم نشرها عبر خاصية ”ستوري“ بحسابه على موقع سناب شات.

وكانت رسالة نُشرت عبر حساب محمد نور فيها كلمات خارجة، وصفها المتابعون بأنها موجهة إلى سعود عبدالحميد الذي وقع للهلال، مساء اليوم الأربعاء.

وفور نشر تلك الرسالة، اعتذر محمد نور عن وجودها على حسابه، وقال إن نشرها تم عن طريق الخطأ.

وأعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع الظهير الأيمن سعود عبدالحميد قادما من صفوف فريق اتحاد جدة.

وأصدر نادي الهلال بيانًا مقتضبًا عبر صفحته على موقع ”تويتر“ قال فيه: ”يا هلا باللي جانا.. سعود عبدالحميد هلالي“.

ولم يكشف نادي الهلال عن تفاصيل التعاقد، إلا أن مصادر صحفية كشفت أن اللاعب وقع عقدًا احترافيًا مع الهلال يمتد حتى عام 2025.

وأشارت تلك المصادر إلى أن عقد سعود عبدالحميد مع الهلال سيبدأ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، دون أي مقابل مالي للاتحاد ناديه.

ووجه الهلال ضربة قوية أخرى للنصر، حيث راجت التقارير في الفترة الماضية بأن ”العالمي“ هو الأقرب للحصول على خدمات سعود عبدالحميد، في ظل تصريحات أنمار الحائلي باقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف ”العميد“.

وكان عبد الحميد، ظهير أيمن الاتحاد الذي ينتهي عقده مع النادي نهاية يناير كانون الثاني المقبل، ضمن تشكيلة السعودية في كأس العرب التي ودعت البطولة بالخسارة من المغرب 1-صفر، أمس الثلاثاء.

سعود عبدالحميد بدأ مشواره مع نادي الاتحاد السعودي، وظهر لأول مرة في موسم 2018-2019.

ولعب سعود عبدالحميد بقميص الاتحاد 83 مباراة، بواقع 7343 دقيقة لعب في جميع البطولات.

وخلال تلك المدة استطاع سعود عبدالحميد تسجيل هدفين، وصناعة 9 أهداف لزملائه.

يذكر أن سعود عبدالحميد استبعِد من مواجهة الاتحاد الأخيرة مع الطائي بقرار إداري؛ بسبب مماطلة وكيله فهد باقديم وتجاهله للرد على العرض المقدم له لتجديد عقد اللاعب.

أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد، كشف في وقت سابق انتهاء علاقة سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق، مع النادي، في ظل المماطلة في تجديد عقده مع ”العميد“.

ويعد سعود عبدالحميد واحدا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للعميد، بقيادة الروماني كوزمين كونترا، بالإضافة إلى أنه أحد العناصر الأساسية للمنتخب السعودي.

وكانت بعض التقارير أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن سعود عبدالحميد لديه طلبات مالية كبيرة؛ ما تسبب في تعطل مسألة تجديد عقده، في ظل المفاوضات التي كانت تُجرى بين الطرفين.