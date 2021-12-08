القادسية الكويتي يخاطب الهلال للمشاركة في مهرجان اعتزال الحارس نواف الخالدي

تقدم نادي القادسية الكويتي بخطاب إلى نظيره الهلال السعودي، من أجل مشاركة الزعيم في مهرجان اعتزال الحارس نواف الخالدي.

وذكر خطاب القادسية ”يهدي الفريق الكويتي، أطيب تحياته للهلال، ويتقدم بخالص الشكر ووافر التقدير لجهوده المخلصة والتعاون البناء من أجل تقدم وازدهار الرياضة في البلدين“.

وأضاف البيان ”نتقدم بالتهنئة لرئيس الهلال، بمناسبة تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا وبلوغ مونديال الأندية“.

وتابع ”من منطلق حرص الهلال على دعم وتشجيع الشباب، جاءت رغبة القادسية ونواف الخالدي بأن يقام مهرجان الاعتزال بين الفريقين على ستاد محمد الحمد“.

وأشار ”هدفنا إقامة مهرجان يتوافق مع مسيرة نواف الخالدي، والتي كانت حافلة بالإنجازات مع المنتخب الكويتي والقادسية“.

وأتم البيان ”نتطلع إلى التنسيق فيما بيننا بشأن الموعد المناسب لإقامة المباراة“.

وأعرب العديد من مشجعي الهلال عن أمنيتهم بمشاركة ناديهم في مهرجان اعتزال الحارس الكويتي، وتداولوا تصريحا سابقا له في عام 2019، قال فيه ”أتمنى أن تكون مباراة اعتزالي أمام الهلال وإن شاء الله ستتحقق، ولو خيروني بين الهلال أو برشلونة سأختار الهلال، والزعيم هو في روحي وقلبي“.

وأضاف ”إنْ تحقق وأقيم حفل اعتزالي أمام الهلال الزعيم العالمي فهو شرف كبير وحلم، وإنْ لم يتحقق فالخيرة فيما اختاره الله“.

الكويتي "نواف الخالدي":

إعتزالي أمام الهلال أمنية وان شاء الله ستتحقق، ولو خيروني بين #الهلال او برشلونة سأختار الهلال💙. #كبير_السعوديه_كبير_اسيا pic.twitter.com/enFK6gpv87 — بيت الهلال (@baytAlhilal) December 15, 2019

وفي عمر 36 عاما، أعلن الحارس الدولي الكويتي نواف الخالدي، عبر حسابه الرسمي في تويتر، اعتزاله كرة القدم عام 2017، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع المنتخب ”الأزرق“ ونادي القادسية، وقال الخالدي في تغريدة الوداع ”وداعا لمعشوقتي.. شكرا لكل من ساندني وشجعني ودربني.. شكرا لجميع اللاعبين الذي عاصرتهم.. شكرا للجماهير الوفية.. أحبكم“.

وبدأ الخالدي مسيرته في نادي خيطان، وبرز مع النادي حتى اختاره المدرب التشيكي ”ميلان ماتشالا“ للمشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج 1998 في البحرين، حيث توج باللقب.

وفي عام 2000 انتقل الخالدي إلى نادي القادسية الكويتي، واستطاع حصد العديد من البطولات مع النادي، ففاز في الدوري الكويتي 9 مرات، وكأس ولي العهد 7 مرات، وكأس الأمير 7 مرات، وكأس الخرافي مرتين، وكأس الخليج للأندية مرة واحدة، وكأس السوبر الكويتي 4 مرات، وكأس الاتحاد الآسيوي مرة واحدة.