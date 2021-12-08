وليد الفراج عن مجسم دوري أبطال آسيا أمام نادي الهلال: وكأنه ميدالية تذكارية

علق الإعلامي وليد الفراج على وضع نادي الهلال السعودي لمجسم ضخم لكأس بطولة دوري أبطال آسيا نظير تحقيق الفريق الأول لكرة القدم اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، أمام بوابات ”الزعيم“.

وقال الفراج عبر برنامج ”أكشن مع وليد“: ”عقد من الزمان وأنا أسمع كلمة (الآسيوية صعبة قوية) وتحولت لعقدة ولما ربنا أذن وضعوه في دوار أمام النادي، بعدما كانت هذه البطولة أكبر ابتزاز نفسي من ناس كانت عايشة على هذه القصة“.

وأضاف الفراج: ”تحول ما كان يضغط عليك فيه نفسيا إلى ما يشبه الميدالية التي تضعها في مرآة سيارتك“.

وليد_الفراج : كنا نسمع "الاسيوية صعبة قوية " وكانت عقدة ، حالياً ارتدت المقولة وأصبح المجسم عند باب النادي وكأنه ميدالية تذكارية اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/TNa95kPHLB — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 7, 2021

ووفقا لتقارير صحفية، فإن المجسم صنع من مواد ذات جودة عالية، بينما تتميز قاعدته بصنعها من لوحة معدنية، تحمل شعار البطولة القارية.. وتحاكي هذه الخطوة من الاتحاد القاري خطوات مماثلة لأندية عالمية، تضع مجسمات لأبرز أساطيرها أمام ملاعبها.

الهلال توج ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، ليتوج باللقب القاري.

وانفرد الهلال بلقب الأكثر تتويجا بالبطولة بعدما فك شراكته في الصدارة مع بوهانغ ستيلرز الذي لديه ثلاثة ألقاب، وأصبح هذا هو اللقب الرابع للهلال، حيث سبق له التتويج باللقب أعوام 1992 و2000 و2019.

وبعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، تأهل الهلال للعب في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان النادي أعلن أمس وجود اشتباه بإصابة أحد أعضاء الفريق بفيروس كورونا، وقد ألغى النادي المران المسائي وأجرى فحوصات لجميع اللاعبين وعناصر الأجهزة المختلفة العاملة مع الفريق.

بطل آسيا يستعد لمواجهة الفيحاء يوم الجمعة المقبل في مباراة مؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ومن ثم خوض لقاء ديربي الرياض أمام النصر يوم 16 ديسمبر الجاري.

ولم يلعب الهلال سوى 10 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، نظرًا لانشغاله بمباريات دوري أبطال آسيا.

الفريق حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في الـ5 الأخرى ولم يخسر أي لقاء، وقد سجل لاعبوه 16 هدفًا واستقبل مرماه 10 أهداف.

يمتلك الهلال 20 نقطة يتواجد بها في المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن الاتحاد في الصدارة، ولديه فرصة التقدم لمقدمة جدول الترتيب حال فاز في المؤجلتين على الفيحاء والنصر، ولديه مباراة مؤجلة ثالثة أمام الاتحاد لكن لم يُحدد موعدها بعد.