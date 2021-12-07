رياضة

إصابة الحكم السعودي تركي الخضير بحادث سير ونقله للمستشفى
تاريخ النشر: 07 ديسمبر 2021 20:57 GMT
تاريخ التحديث: 07 ديسمبر 2021 21:15 GMT

إصابة الحكم السعودي تركي الخضير بحادث سير ونقله للمستشفى

تعرض الحكم السعودي الدولي تركي الخضير لحادث مروري، اليوم الثلاثاء في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية. وعلى إثر هذه الحادثة تم نقل تركي الخضير لمستشفى

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تعرض الحكم السعودي الدولي تركي الخضير لحادث مروري، اليوم الثلاثاء في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

وعلى إثر هذه الحادثة تم نقل تركي الخضير لمستشفى الملك فهد التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية نتيجة إصابته بكدمات في أجزاء متفرقة من جسمه.

وبينت الفحوصات استقرار حالة الحكم الصحية، ولكنه سيكون بحاجة لإجراء عملية جراحية يوم غد الأربعاء.

تركي الخضير البالغ من العمر 32 عامًا، حكم دولي، منذ عام 2014، ويقود المباريات، في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

آخر مباراة قادها تركي الخضير كانت بين الهلال وأبها، والتي أقيمت في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان من المقرر أن يسافر تركي الخضير إلى دولة الكويت غدًا، لإدارة مباراة السالمية والكويت، التي ستقام يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة الرابعة من الدوري الكويتي

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