ردود فعل حول خروج المنتخب السعودي من الدور الأول بكأس العرب

فشل المنتخب السعودي في تخطي دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2021 ليودع المنافسات من الدور الأول، حيث سقط أمام نظيره المغربي بهدف نظيف في ختام مباريات المجموعة الثالثة من البطولة.

ولحق المنتخب المغربي بالمنتخب القطري، على مستوى إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة بـ3 انتصارات، بفضل هدف كريم البركاوي سجله من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأنهى المغرب المباراة بانتصار ثالث تواليا، في صدارة المجموعة، محققا فوزه الثالث تاريخيا على شقيقه السعودي.

وأعرب العديد من المحللين والنقاد الرياضيين عن غضبهم وضيقهم من مشاركة المنتخب السعودي ومستواه في البطولة، حيث شارك بفريق قوامه من الشباب دون لاعبي المنتخب الأول ومدربهم هيرفي رينارد.

وقال الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه على ”تويتر“: ”لا أتفق مع انفعالات البعض حول مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب بهذه العناصر.. فبطولة ودية لا تستحق أن تعطي أكثر مما تستحق.. واللاعبون المختارون هم شباب اكتسبوا خبرة واحتكاكا، فشكراً لهم ولاتحاد القدم الذي كان حكيماً في قراره“.

لا اتفق مع انفعالات البعض حول مشاركة #المنتخب_السعودي في #كاس_العرب_FIFA بهذه العناصر ..فبطولة ودية لا تستحق أن تعطى أكثر مما تستحق .. واللاعبين المختارين هم شباب اكتسبوا خبرة واحتكاك فشكراً لهم ولاتحاد القدم الذي كان حكيماً في قراره .. pic.twitter.com/O1ivmo4ke3 — أحمد العجلان (@ahmad2man) December 7, 2021

فيما قال الناقد الرياضي أحمد باماقوس، عبر حسابه: ”مشاركة الأخضر الشاب ذكرها رينارد أنه سيتحمل النتائج لذلك مطالب من الاتحاد السعودي مناقشته في ذلك، لا يعقل أن المشاركة أسفرت عن نقطة وحيدة أمام المنتخب الفلسطيني وبشق الأنفس، علمًا أن المنتخب الفلسطيني خسر بالأربعة والخمسة“.

مشاركة الاخضر الشاب ذكرها رينارد انه سيتحمل النتائج لذلك مطالب من الاتحاد السعودي مناقشته في ذلك… لايعقل ان المشاركة اسفرت عن نقطة وحيدة امام المنتخب الفلسطيني وبشق الانفس… علماََ ان المنتخب الفلسطيني خسر بالاربعة والخمسة.#كأس_العرب_2021#المنتخب_السعودي — هيثم احمد باماقوس (@HaithamBamagoos) December 7, 2021

وأشار الإعلامي عبدالوهاب القحطاني: ”في تقديري أن الاستفادة بشكلها العام من مشاركة منتخبنا ”الثالث“ في كأس العرب بقطر كانت محدودة للغاية، بل إن وقعها النفسي على هؤلاء اللاعبين الصغار في العمر أسوأ، وأصعب، وأشد، باختصار قرار غير موفق، والقادم أجمل يا الأخضر“.

في تقديري أن الإستفادة بشكلها العام من مشاركة منتخبنا "الثالث" في #كاس_العرب_FIFA بقطر كانت محدودة للغاية، بل إن وقعها النفسي على هؤلاء اللاعبين الصغار في العمر أسوأ، وأصعب، وأشد

بإختصار قرار غير موفق، والقادم أجمل يا الأخضر 🇸🇦💚🇸🇦 #المنتخب_السعودي @SaudiNT — عبدالوهاب القحطاني (@wahab_algahtani) December 7, 2021

وشدد الإعلامي مهند الختلان عبر حسابه على تويتر: ”بلا روح ولا مستوى الأخضر خارج البطولة“.

بلا روح و لا مستوى !

الأخضر خارج البطولة 🏆💔

#المنتخب_السعودي pic.twitter.com/VIP8fAJK1t — مهند الختلان (@mohanad_a_k) December 7, 2021

وأشار الناقد الرياضي بدر بن خالد آل سابق، عبر حسابه: ”سيذكر التاريخ أن المنتخب السعودي خرج من البطولة العربية من دور المجموعات بنقطة (يتيمة) وهدف (يتيم)“.

سيذكر التاريخ ان #المنتخب_السعودي خرج من #البطولة_العربية من دور المجموعات بنقطة ( يتيمه )…وهدف ( يتيم )..#غبنه — بدر بن خالد آل سابق(بومجيد) (@bdr_sabiq) December 7, 2021

وشدد الناقد عبدالله آل بعتج: ”مركز لا يليق باسم المنتخب السعودي في كأس العرب، سوء التخطيط وعدم الاهتمام في بطولة رسمية أمر محزن للأسف“.

مركز لا يليق باسم #المنتخب_السعودي في #كاس_العرب_FIFA #كأس_العرب سوء التخطيط وعدم الاهتمام في بطولة رسمية امر محزن للاسف pic.twitter.com/69pTYU9kna — عبدالله ال بعتج (@_AbdulahMohamad) December 7, 2021

ولحق الأردن بالمنتخب المغربي إلى دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم بعد فوزه الكبير 5-1 على منتخب فلسطين، بينما حقق المغرب انتصاره الثالث على التوالي بفوزه 1-صفر على السعودية في ختام مباريات المجموعة الثالثة اليوم الثلاثاء.

ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات، بينما حل الأردن في المركز الثاني بست نقاط وودعت السعودية ومنتخب فلسطين البطولة بعدما حصد كل منهما نقطة واحدة.

ووضع بهاء عبد الرحمن الأردن في المقدمة بالدقيقة التاسعة عبر ركلة جزاء، قبل أن يضاعف حمزة الدردور النتيجة في الدقيقة 24 عندما تابع تمريرة عرضية رائعة من ياسين البخيت بعد فاصل من المراوغة في الناحية اليسرى للمرمى.

وأصبح الدردور الهداف التاريخي للأردن برصيد 32 هدفا.

وقلص تامر صيام الفارق قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة من ضربة رأس.

وجعل البديل محمود مرضي النتيجة 3-1 للأردن في الدقيقة 82 بتسديدة قوية بدلت اتجاهها بعدما ارتطمت بأحد المدافعين وسكنت الشباك، ثم سجل يزن النعيمات الهدف الرابع بتسديدة مفاجئة بعيدة المدى بعدها بأربع دقائق.

وأحرز النعيمات هدفه الشخصي الثاني والخامس للأردن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي المباراة الثانية في إستاد الثمامة، اكتفى المغرب بالفوز 1-صفر عن طريق كريم البركاوي مهاجم الرائد السعودي بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليحافظ على صدارة بلاده للمجموعة.

ولعبت السعودية بعشرة لاعبين آخر عشر دقائق من المباراة بعد حصول علي مجرشي على الإنذار الثاني.

ويلتقي المغرب مع ثاني المجموعة الرابعة، بينما يلعب الأردن مع متصدر المجموعة الذي سيتحدد في وقت لاحق اليوم بعد قمة مصر والجزائر.