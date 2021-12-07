اشتباه بإصابة "كورونا" يتسبب في إلغاء تدريب نادي الهلال السعودي

قرر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تأجيل الحصة التدريبية المقررة، عصر اليوم الثلاثاء، بعد وجود حالة اشتباه في إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا.

ولم يكشف نادي الهلال عن اسم المصاب، ولكن صحيفة ”الرياضية“ السعودية قالت إن محمد البريك لاعب الفريق هو المصاب بالفيروس.

ووفقًا للجهاز الإداري في الهلال، فإن إلغاء التدريبات، جاء لأسباب احترازية، لحين ظهور نتائج الفحوص الطبية، التي ينتظر أن تظهر خلال 24 ساعة.

وأصدر نادي الهلال بيانًا قال فيه إن أعضاء الفريق أجروا الفحص عند وصولهم إلى مقر النادي، قبل أن يغادروا بعد ذلك إلى منازلهم، لحين ظهور النتائج.

ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء، يوم الجمعة المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يواجه النصر غريمه التقلدي في مباراة مؤجلة أيضًا من الجولة الثامنة، يوم 16 ديسمبر الجاري.

وتوج الهلال بطلًا لآسيا للمرة الرابعة، وهو رقم قياسي، بعد فوزه 2-صفر على ضيفه بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في الرياض في المباراة النهائية، يوم الثلاثاء الماضي.

وأصبح الهلال، الذي خسر أيضًا في النهائي في 2014 و2017، النادي الأكثر تتويجًا في مسابقة المستوى الأول للأندية في آسيا بحصوله على لقبه الرابع، والثاني في 3 سنوات، بعد أن سبق له إحراز اللقب في 1991 و2000 و2019.

وفاز الهلال 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية بدوري أبطال آسيا، يوم 23 نوفمبر، قبل أن يتعادل مع أبها بنتيجة 1/1، يوم 28 من الشهر ذاته، في الدوري السعودي للمحترفين.

وحصد الهلال 20 نقطة من 10 مباريات في الدوري السعودي، ويحتل المركز الرابع، ويتأخر بـ6 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 12 مباراة.

كما يستعد الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في الإمارات خلال شهر فبراير المقبل.

ويحصل الفريق المتأهل لمونديال الأندية المقبل في أبو ظبي، على مليون دولار بمجرد مشاركته، تزيد إلى 1.5 في حال تحقيق المركز الخامس، ومليوني دولار في حال تحقيق المركز الرابع، و 2.5 مليون في حال تحقيق المركز الثالث، و 4 ملايين في حال تحقيق المركز الثاني، و 5 ملايين في حال تحقيق المركز الأول.