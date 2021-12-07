تقرير: تاليسكا يرحب بالرحيل عن النصر والانتقال لكورنثيانز في هذه الحالة

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن احتمالية رحيل اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا عن نادي النصر السعودي، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وانضم تاليسكا لصفوف النصر في صيف 2021 قادماً من غوانزو الصيني، وقد خاض مع ”العالمي“ هذا الموسم 14 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”torcedores“، يوم الثلاثاء، نقلاً عن الإعلامي سمير كارفالو، فإن اللاعب من مشجعي كورنثيانز، حيث أعلن ذلك في وقت سابق.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب تحدث عن أنه حال تقدم كورنثيانز بعرض مميز فقد يرحل عن صفوف النصر في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

ويسعى كورينثيانز إلى تدعيم فريقه بالعديد من العناصر المتميزة خاصة في الشق الهجومي؛ من أجل المنافسة على لقب كوبا ليبرتادورس والتتويج باللقب العام المقبل.

وترى إدارة النادي البرازيلي أن تاليسكا يعد من أفضل العناصر التي يجب التعاقد معها خلال الفترة المقبلة، وستتحرك سريعًا لضمه.

وكانت تكهنات قد ذكرت احتمالية فسخ عقد اللاعب مع ناديه النصر ليلحق بزميله عبدالرزاق حمدالله، قبل أن ينفي اللاعب تلك الأقاويل عبر رده بتغريدة ضاحكة مقتبسا تلك الشائعة.

بالعمل .. سنعود 💪 pic.twitter.com/t9DAfzD99l — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 17, 2021

وكانت انطلاقة تاليسكا في صفوف فاسكو دا غاما عام 2007 ثم انتقل إلى باهيا في 2009 وصعد للفريق الأول في 2013، وبعد ذلك انضم لصفوف بنفيكا البرتغالي في 2014 واستمر معه حتى 2019.

وقضى تاليسكا فترة إعارة في صفوف بشكتاش التركي خلال الفترة من 2016 حتى 2018، ثم بعد ذلك انتقل إلى غوانغجو إفرغراند الصيني، قبل أن ينضم لصفوف النصر في صيف عام 2021.

وأعلن نادي النصر تعيين الأرجنتيني ميغيل آنخيل روسو مديرا فنيا جديدا للفريق حتى نهاية الموسم الجاري، خلفا للمدير الفني السابق البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي بسبب سوء النتائج.

وبدأ النصر في تجهيز الأجانب لمباراة الطائي المقررة يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل.

وأبدى الثلاثي الأجنبي الأرجنتيني بيتي مارتنيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والبرازيلي انسيلمو، بجانب الكاميروني أبو بكر والبرازيلي تاليسكا والأرجنتيني موري، جاهزيتهم للمباراة، بعد أن شاركوا بقوة في مناورة اليوم، حيث سيلعب النصر بستة أجانب لأول مرة منذ بداية الموسم.

ويحتل النصر المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، متأخرا بفارق 9 نقاط عن فريق الاتحاد صاحب الصدارة برصيد 26 نقطة.