لماذا احتفلت كارلا ديبيلو صديقة كيم كارداشيان بأول انتصار لنيوكاسل؟

احتفلت كارلا ديبيلو صديقة كيم كارداشيان بأول فوز لنيوكاسل يونايتد هذا الموسم بعد أن لعبت دورا مهما في الاستحواذ السعودي على النادي الإنجليزي المنافس في الدوري الممتاز.

وحقق نيوكاسل يونايتد انتصاره الأول أخيرا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بفوزه 1-صفر على بيرنلي منافسه في صراع الهبوط، يوم السبت الماضي، بفضل هدف عن طريق كالوم ويلسون.

وعبرت ديبيلو البالغ عمرها 37 عاما عن سعادتها بالانتصار عبر حسابها على انستغرام، حيث نشرت سيدة الأعمال والمنتجة التلفزيونية مقطع فيديو لمتابعيها البالغ عددهم نحو 600 ألف من ملعب نيوكاسل للمدير الفني إدي هاو يحتفل بالانتصار عقب صفارة النهاية.

وهذا أول انتصار لنيوكاسل في الموسم وبالتالي الأول منذ استحواذ مجموعة مكونة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة بي.سي.بي كابيتال بارتنرز وآر.بي سبورتس اند ميديا على النادي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل نحو 300 مليون جنيه إسترليني من المالك السابق مايك أشلي.

وخسر نيوكاسل الأسبوع الماضي 2-صفر خارج أرضه أمام آرسنال، بينما كانت ديبيلو في المدرجات في استاد الإمارات لمشاهدة المباراة جالسة خلف أماندا ستافيلي أحد ملاك النادي وزوجها مهرداد قدوسي.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، قدمت ديبيلو صديقتها ستافيلي- من بي سي بي كابيتال بارتنرز- إلى صندوق الاستثمار العامة السعودي، حيث تعمل في مجال العلاقات العامة للطرفين.

وقال مصدر للصحيفة ذاتها: ”كان لكارلا ديبيلو دور أساسي في التعارف والعلاقة بين بي سي بي كابيتال بارتنرز وصندوق الاستثمار العامة السعودي في البداية.

”إنها تعيش في دبي منذ ثماني سنوات وصديقة لزوج أماندا. إن سجلها الطويل في العمل مع الشركات السعودية وصندوق الاستثمارات العامة معروف جيدا.

”لكن كارلا ليست موظفة في النادي أو بي سي بي كابيتال بارتنرز وصندوق الاستثمار العامة السعودي، وليس لها علاقة بإدارة النادي“.

علاقات كارلا

وبحسب ما جاء في ”ديلي ميل“، فإن ديبيلو صديقة مقربة من رئيس مجلس إدارة نيوكاسل الجديد والمسؤول عن صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

وتعود صلاتها بالمملكة العربية السعودية إلى 20 عاما منذ الصداقة التي نشأت بينها وابنة عصام غزاوي في ساراسوتا بفلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان والدها مديرا ماليا للعائلة المالكة السعودية في ذلك الوقت.

وعملت ديبيلو مع كيم كارداشيان في برنامج Keeping Up With The Kardashians، وكانت ضيفة في حفل زفافها على كيني وست في عام 2014.

وفي بداية الأسبوع الحالي، لم تكن قادرة على التواجد في استاد سانت جيمس بارك الخاص بنيوكاسل؛ لأنها كانت في جدة لحضور سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 يوم الأحد الماضي.