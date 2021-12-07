التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد فلسطين في كأس العرب

يستضيف ملعب (974) في العاصمة القطرية الدوحة المواجهة التي تجمع بين منتخبي الأردن وفلسطين في ختام منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

وتقام أيضاً في نفس التوقيت مواجهة أخرى تجمع بين منتخبي المغرب والسعودية في الجولة ذاتها.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأردن ضد فلسطين في كأس العرب:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأردن وفلسطين

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية الذي يوافق الخامسة مساءً بتوقيت الأردن وفلسطين.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق حسن العيدروس والكأس 2 بصوت المعلق منتصر الأزهري.

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة في أول جولتين، وقد ضمن التأهل بشكل رسمي.

ويحتل المنتخب الأردني المركز الثاني برصيد 3 نقاط بينما يحتل منتخب السعودية المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وهو نفس رصيد منتخب فلسطين.

ويحتاج المنتخب الأردني لتحقيق الفوز بغض النظر عن نتيجة لقاء السعودية والمغرب كما يكفيه التعادل حال انتهاء لقاء المغرب والسعودية بالتعادل أو فوز المنتخب المغربي.

ويحتاج المنتخب السعودي لتحقيق الفوز على المغرب مع خسارة الأردن أمام فلسطين مع مراعاة تفوق المنتخب السعودي بفارق الأهداف برصيد 3 أهداف.

ويعني فوز المنتخب السعودي الوصول إلى 4 نقاط، وهو ما يساوي به الأردن حال التعادل مع فلسطين، وسيتم اللجوء وقتها لمعيار فارق الأهداف الذي يصب في صالح المنتخب السعودي.

تاريخ مواجهات الأردن وفلسطين

بدأت لقاءات المنتخبين في دورة الألعاب العربية عام 1976 وفاز منتخب فلسطين بنتيجة 2-1 ثم تقابلا في دورة الألعاب العربية عام 1999 وفاز منتخب الأردن بنتيجة 2-0 كما تغلب في نصف نهائي نفس النسخة بنتيجة 4-1.

وفاز منتخب الأردن بنتيجة 5-1 في تصفيات كأس آسيا 2000 ثم تعادلا في كأس العرب 2002 بنتيجة 1-1 وأيضاً بنفس النتيجة في غرب آسيا عام 2004 وفاز منتخب الأردن بنتيجة 4-1 في دورة الألعاب العربية 2011.

وتفوق المنتخب الأردني بنتيجة 5-1 في كأس الأمم الآسيوية 2015 ثم تعادلا في كأس الأمم الآسيوية 2019 دون أهداف.

أسلحة الأردن

يدخل المنتخب الأردني مواجهة فلسطين باحثاً عن تحقيق الفوز لتجنب الدخول في أي حسابات معقدة والتأهل بشكل رسمي إلى ربع النهائي.

وقال المدرب العراقي عدنان حمد المدير الفني للمنتخب الأردني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يتمتع بحظوظ أقوى في التأهل إلى ربع النهائي ولكن كل هذه الحسابات لا تعني شيئاً ويجب حسم الأمور داخل المستطيل الأخضر.

ويعاني المنتخب الأردني غيابات مهمة على رأسها أنس العوضات ومهند خير الله للإصابة بفيروس كورونا ومحمد الدميري وأحمد ثائر للإصابة وإحسان حداد للإيقاف.

ويعتمد المنتخب الأردني على تشكيلته التي تضم حارس المرمى يزيد أبوليلى وأمامه رباعي خط الدفاع يزن العرب وعبد الله ناسب وهادي الحوراني ومحمد أبوحشيش.

ويقود خط الوسط رجائي عايد ونور الروابدة مع ثنائي الأطراف محمود الماردي وأحمد سريوة مع ثنائي الهجوم علي علوان وبهاء فيصل.

تشكيل فلسطين

يسعى منتخب فلسطين أيضاً لقلب الموازين في المجموعة والفوز على الأردن لمواصلة المشوار أملاً في التأهل.

وقال التونسي مكرم دبدوب المدير الفني لمنتخب فلسطين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:“ ليس أمامنا سوى تحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث والحفاظ على آمال التأهل، كما أن الحظوظ متساوية مع الأردن“.

ويغيب عن منتخب فلسطين محمد يامين للإصابة. ويعتمد المنتخب الفلسطيني على تشكيلته التي تضم حارس المرمى عمر قدورة وأمامه ثلاثي خط الدفاع عبد اللطيف البهداري ومحمد صالح وياسر حمد.

ويقود خط الوسط عدي خروب ومحمد راشد ويميناً مصعب البطاط ويساراً محمد خليل مع ثلاثي الهجوم تامر صيام وليث خروب ومحمود أبووردة.

وقال علاء إبراهيم مهاجم الوحدات الأردني الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب الأردني نظرياً صاحب الحظوظ الأقوى لحسم التأهل بشكل رسمي إلى ربع النهائي ولكن كرة القدم لا تعترف سوى بالجهد داخل الملعب.

وأشار إلى أن منتخب فلسطين لديه لاعبون أصحاب روح قتالية والمواجهة أشبه بالديربي، وهو ما يزيد من صعوبة هذا اللقاء خاصة مع حسابات التأهل.