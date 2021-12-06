وليد الفراج لعبدالرزاق حمدالله: من أنت لتحدد أي إدارة في النصر (فيديو)

انتقد الإعلامي السعودي وليد الفراج المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي النصر السابق.

وقال وليد الفراج عبر برنامج ”أكشن مع وليد“ ”حمدالله يلعب على الثقيل، عايش دور العضو الداعم، تخيل اللاعب ييجي يحدد لك الإدارة، أنت مين عشان تتكلم كدا؟، أنت ماخد قروش ومروح ديرتك الله يستر عليك“.

#وليد_الفراج : حمدالله عايش دور العضو الداعم .. أنت مين علشان تحدد أي إدارة في #النصر ⁉️.. يا قادح اللي تحرض على مسلي ال معمر .. عجزت تقول كلمتين حلوة للرمز الأمير خالد بن فهد اللي تكفل بكل رواتبك هذا الموسم اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP #أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/CRJQubegvA — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 6, 2021

وأضاف ساخرا من حمدالله: ”قال الحين أستغل شعبيتي وأحرض على إدارة مسلي آل معمر، وتابع: ”على الأقل رواتبك اللي مسددها الأمير خالد بن فهد، كلمتين شكر حتى ما قلتها“.

وكان عبدالرزاق حمدالله، قد تحدث للمرة الأولى منذ إعلان فسخ تعاقده مع النصر الشهر الماضي.

وكتب حمدالله عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“: ”بسم الله والصلاة و السلام على رسول الله، أولا أود شكر إدارة أخوي سعود السويلم وبقيادة أخوي وحبيبي أحمد البريكي لإعطائي فرصة أنني ألعب و أحمل قميص هذا الفريق الغالي، وأود شكر إدارة أخوي صفوان السويكت بقيادة أخي العزيز عبدالرحمن الحلافي، وأشكر إخواني اللاعبيين على حسن تعاونهم معاي من أول يوم وأود شكر الجماهير الغالية واعلموا أنكم في القلب“.

وأضاف: ”أنا الآن غادرت النادي لكن لي عودة يوما ما إن شاء الله، وفقكم الله و أعانكم على الجاي“.

ذكر سعود آل سويلم والسويكت ووعد بالعودة.. أول تعليق من عبدالرزاق حمدالله بعد مغادرة النصر https://t.co/zclPLAeTgA pic.twitter.com/gxS0MsboqJ — إرم سبورت (@EremSports) December 6, 2021

ورد البرازيلي بيتروس ماثيوس لاعب النصر على حمدالله وكتب: ”أخي، لقد صنعنا التاريخ ولن يمحوه أحد، كل شيء له نهاية، لكن القصة ستدوم للأبد، إنه لأمر محزن أن نرى ما يحدث للنادي، أنت الأفضل وأرقامك لن يصل إليها أحد“.

ويوم 23 نوفمبر أعلن النصر إنهاء عقد عبدالرزاق حمدالله، وقال في بيان رسمي: ”أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم“.

وأضاف: ”يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة“.

بجانب تحطيم "سبورة" المدرب والتلفظ عليه.. كشف نص الرسالة التي تسببت في فسخ عقد عبدالرزاق حمدالله https://t.co/ESjKkqNKwY pic.twitter.com/EnNRUaSzpf — إرم سبورت (@EremSports) November 25, 2021

وانضم حمدالله، البالغ من العمر 30 عاما لنادي النصر في صفقة انتقال حر قادما من الريان القطري، صيف 2018، وقاد النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019 وسجل 35 هدفا ليتصدر ترتيب الهدافين.

كما نال حمدالله مع النصر لقبين في كأس السوبر السعودي عامي 2020 و2021.