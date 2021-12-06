ما تفاصيل الأزمة الصحية التي تجاوزها ميغيل أنخيل روسو مدرب النصر؟

لا يعلم الكثيرون أن ميغيل أنخيل روسو، المدير الفني الجديد لنادي النصر السعودي، خاض معركة شرسة مع سرطان المثانة والبروستاتا وانتصر فيها قبل أن يعود إلى ممارسة التدريب مرة أخرى بعدما غاب فترة قصيرة مضطرا.

وأعلن النصر تعاقده مع المدير الفني الأرجنتيني البالغ عمره 65 عاما، مدرب بوكا جونيورز السابق، حتى نهاية الموسم خلفا للبرتغالي بيدرو إيمانويل.

وتوج روسو بلقب الدوري الأرجنتيني مع بوكا في 2020 وكأس ليبرتادوريس في 2007 وكأس الدوري (كأس مارادونا) في 2020، كما توج بالدوري الأرجنتيني مع فيليز سارسفيلد في 2005 وبالدوري الكولومبي مع ميوناريوس في 2017.

وسيقود روسو لاعبين أرجنتينيين في النصر كلاهما لعب لريفر بليت هما راميرو فونيس موري وغونزالو مارتينيز، وذلك بعدما أصبح سادس مدير فني أرجنتيني يتولى تدريب النصر بعد خورخي هابيجر (2001 / 02-2006 / 07) وخوليو أسد (2002 / 03-2007) وإدغاردو باوزا (2009) وغوستافو كوستاس (2011) وغوستافو كوينتيروس (2017- 2018).

وقالت صحيفة ”أوليه“ الرياضية اليومية الأرجنتينية، إن هذه التجربة السابعة لروسو خارج الأرجنتين بعد عمله في يونيفرسيداد دي تشيلي وسالامانكا الإسباني وموريليا من المكسيك وميوناريوس الكولومبي وأليانزا ليما من بيرو وسيرو بورتينو من باراغواي.

وسيحل ميغيل أنخيل روسو محل البرتغالي مارسيلو سالازار، المدير الفني المؤقت، الذي يترك الفريق في المركز السابع بفارق تسع نقاط خلف الاتحاد المتصدر الذي خاض مباراة أكثر.

رحلته مع المرض

لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن روسو اكتشف عن طريق المصادفة إصابته بالسرطان، وذلك عندما كان يتبول بشكل طبيعي في أحد مطاعم بوغوتا حينما كان مدربا لميوناريوس ونظر للبول ليجد لونه مختلفًا وغريبا وداكنا للغاية مقارنة بالمرة السابقة وأدرك على الفور أن هناك شيئًا ما خطأ. لم تظهر عليه أعراض، ولم يكن لديه أي ألم، لكنه كان مصابا بالسرطان!

لم يشرح أحد أبدًا سبب وجود مثل هذه الأمراض المؤلمة، ولم يرغب ميغيل في معرفة ذلك أيضًا، وقد تشبث بأكثر ما يحبه، أولئك الذين كانوا بجانبه دائمًا مثل زوجته مونيكا وأولاده ناتاليا وإغناسيو وحفيده بيدرو ومساعده هوغو جوتاردي، وكان يؤمن بالله قبل كل شيء.

ويحكي طبيبه كارلوس كاسترو بداية العلاج في مقابلة مع ”أوليه“ قائلا: ”جاء ميغيل إلى مكتبي بناءً على توصية من إنريكي كاماتشو رئيس نادي ميوناريوس وشرح لي الوضع، وكانت علاقتنا قوية، وهذا أمر مهم عندما يتعلق الأمر بمكافحة هذا النوع من المرض. وقد أعطانا ميغيل درساً في الشجاعة والإيمان وتقدير الحياة“.

وأضاف الطبيب الكولومبي: ”كان يعاني من سرطان المثانة المعقد، وفي وقت الجراحة اكتشفوا سرطانًا صغيرًا آخر في البروستاتا، لكن أكبر مشكلته كانت المثانة. لحسن الحظ تقدمت التكنولوجيا كثيرًا واليوم توجد طرق فعالة للغاية لعلاج السرطان المتقدم مثل ذلك الذي أصاب ميغيل، مثل العلاج المناعي الذي يحفز دفاعات الجسم الطبيعية لمحاربة الأمراض مثل السرطان، وهو أداة تسمح لنا أطباء الأورام بمحاربة أنواع معينة من الأورام. وهذا النوع يأتي بنتائج مذهلة لكنه لم يكن موجودا قبل عشر سنوات، ولقد تغيرت الأمور للأفضل واستفاد ميغيل من التطورات العلمية“.

رسميًا: ميغيل أنخيل روسو مدربًا لنادي النصر السعودي https://t.co/rJeFwwkjDB pic.twitter.com/4sJ4X2eLRY — إرم سبورت (@EremSports) December 5, 2021

وأردف كاسترو: ”كان ميغيل دائمًا قويًا جدًا وحصل على دعم كبير من زوجته وعائلته وأصدقائه، ولديه أصدقاء جيدون جدا. لا أعتقد أنه في ذلك الوقت كان يتخيل أن بوكا جونيورز سيتصل به ولا أنه سيكون بطلاً في المحاولة الأولى من الشفاء. لكن كل هذا يعود إليه ولفريقه المعاون واللاعبين والجماهير. في كل مرة يخرج فيها ميغيل إلى الملعب ويسمع صرخة ”بوكا.. بوكا“، كان هذا يساوي عدة جلسات علاج كيميائي ويساعده على البقاء على قيد الحياة.

”عندما تعاملت معه، لم يكن ميغيل يدير فريق ميوناريوس فحسب، بل كان على وشك أن يصبح بطلاً في كولومبيا، لهذا السبب، عندما اضطررنا إلى بدء العلاج الكيميائي اقترحت عليه الاستقالة بسبب الآثار الجانبية للعلاج. فأجاب: لا تحلم بذلك. لدي التزام مع النادي ومع الجماهير ومع نفسي“. وقد حدث وغاب عن بعض المباريات فقط“.

وقد خضع المدير الفني المخضرم لعمليتين جراحيتين في 2017 ثم 2018 وخضع بعدهما لجلسات للعلاج الكيميائي ليشفى تماما ويعود لعمله.

ولا شك أن أمام روسو عملا كبيرا مع النصر الذي يعاني بشدة هذا الموسم، حيث بات المدير الفني الأرجنتيني رابع مدرب للعالمي هذا الموسم الذي لم ينقض نصفه بعد.