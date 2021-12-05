من هو ميغيل أنخيل روسو مدرب نادي النصر السعودي الجديد؟

كشف نادي النصر السعودي عن مدربه الجديد، وأعلن تعيين الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للمدرب البرتغالي المقال بيدرو إيمانيول.

وتم توقع التعاقد بين الطرفين، حيث سيتولى مدرب بوكاجونيورز الأرجنتيني السابق صاحب الـ(65 عاما) قيادة النصر حتى نهاية الموسم.

وتمت إقالة إيمانويل من قيادة فريق النصر بعد 40 يومًا فقط من التعاقد معه.

وأصدر النادي العاصمي بيانًا قال فيه: ”وقعت إدارة النصر اتفاقًا مع المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي“.

وأضاف النصر في بيانه: ”ميغيل أنخيل روسو كان قد حقق في آخر محطاته التدريبية مع بوكاجونيورز الأرجنتيني بطولتي الدوري مرتين على التوالي، لموسم 2019، وموسم 2020“.

رسميًا: ميغيل أنخيل روسو مدربًا لنادي النصر السعودي https://t.co/rJeFwwkjDB pic.twitter.com/4sJ4X2eLRY — إرم سبورت (@EremSports) December 5, 2021

من هو ميغيل أنخيل روسو؟

بدأ ميغيل أنخيل روسو مسيرته التدريبية أواخر الثمانينيات والتي شهدت تدريبه لعدة فرق في أميركا الجنوبية، أبرزها بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وخاض روسو تجربة واحدة في أوروبا كانت مع فريق سالامانكا الإسباني بين أغسطس 1998 وحتى يناير من العام اللاحق.

وفاز أيضًا مع بوكا جونيورز في 2007، بلقب كوبا ليبرتادوريس، قبل أن ينتقل إلى سان لورينزو، ثم انتقل إلى نادي فيليز سارسفيلد وحقق معه أيضًا لقب الدوري الأرجنتيني.

وتولى ميغيل أنخيل روسو أيضًا تدريب نادي مليونير الكولمبي العام 2017 وحقق معه لقب الدوري، ثم كأس السوبر العام 2018.

وحقق روسو مع بوكاجونويرز بطولة الدوري الأرجنتيني موسمي 2019 و2020، قبل أن تتم إقالته من منصبه في شهر أغسطس الماضي.

كما درب موريلا المكسيكي لفترة قصيرة لم تجتز 3 أشهر بين عامي 2001 و2002.

تـم التوقيع 🤩✅ pic.twitter.com/iyy1RTOMMg — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 5, 2021

وكان النصر قد أقال مدربه بيدرو إيمانويل عقب خسارة نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

والنصر يعيش موسمًا صعبًا، إذ خسر أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وانهار حلم فوزه باللقب للمرة الأولى في تاريخه، ومن ثم فرّط في 8 نقاط متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي قبل أن يستعيد عافيته قليلًا بالفوز على الأهلي في جدة.

ونجح النصر أخيرًا في استعادة نغمة الانتصارات، وفاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز السابع برصيد 17 نقطة من الدوري السعودي وله مباراتان مؤجلتان.