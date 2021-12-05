رسميا: ميغيل أنخيل روسو مدربا لنادي النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي تعيين الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للمدرب البرتغالي المقال بيدرو إيمانويل.

وتم توقيع التعاقد بين الطرفين، حيث سيتولى مدرب بوكاجونيورز الأرجنتيني السابق قيادة النصر حتى نهاية الموسم.

وتمت إقالة إيمانويل من قيادة فريق النصر بعد 40 يوما فقط من التعاقد معه.

وأصدر النادي العاصمي بيانا قال فيه: ”وقعت إدارة النصر اتفاقا مع المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي“.

وأضاف النصر في بيانه: ”ميغيل أنخيل روسو كان قد حقق في آخر محطاته التدريبية مع بوكاجونيورز الأرجنتيني بطولتي الدوري مرتين على التوالي، لموسم 2019، وموسم 2020“.

تـم التوقيع 🤩✅ pic.twitter.com/iyy1RTOMMg — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 5, 2021

وارتبط أكثر من اسم بتدريب نادي النصر، أبرزهم الفرنسي رودي غارسيا، والأرجنتيني مارسيلو غياياردو، والبرتغالي أبيل فيريرا، ومواطنه بيدرو مارتينيز مدرب أولمبياكوس اليوناني.

وكان النصر قد أقال مدربه بيدرو إيمانويل عقب خسارة نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

والنصر يعيش موسما صعبا؛ إذ خسر أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وانهار حلم فوزه باللقب للمرة الأولى في تاريخه، ومن ثم فرّط في 8 نقاط متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي قبل أن يستعيد عافيته قليلا بالفوز على الأهلي في جدة.

ونجح النصر أخيرا في استعادة نغمة الانتصارات، وفاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز السابع، برصيد 17 نقطة، بالدوري السعودي وله مباراتان مؤجلتان.

وكان الإعلامي محمد العنزي؛ القريب من الإدارة النصراوية قد قال في وقت سابق، ”إن مسلي آل معمر، رئيس النصر، لا يدخر جهدا في استقدام مدرب كبير لنادي النصر، وإن ما يحدث من شائعات وبلبلة هدفه التأثير على الإدارة النصراوية ورحيل مسلي آل معمر، ولكن يجب أن يتصدى جمهور النصر لهذه البلبلة، وأن يعطي مجلس إدارته الثقة“.

وأشار إلى أن الأسماء التي تم ترشيحها في وسائل الإعلام لتدريب النصر، ما هي إلا مجرد شائعات لإثارة البلبلة، وفقدان الجماهير الثقة في مجلس الإدارة.