نادي الشباب السعودي يطلب من "فيفا" فسخ عقد لاعبه البرازيلي "سيبا"

تقدم نادي الشباب السعودي بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“؛ من أجل الموافقة على فسخ عقد اللاعب البرازيلي سيباستياو جونيور ”سيبا“؛ لعدم التزامه بمهام وظيفته كلاعب محترف.

ووفقا للخطاب الرسمي الذي رفعته إدارة نادي الشباب إلى الفيفا، فإن المهلة التي حددتها إدارة النادي للاعب من أجل العودة للتدريبات انتهت بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثان الماضي.

وشددت إدارة نادي الشباب على سلامة موقفها من الناحية القانونية، خصوصا أن اللاعب استلم كافة حقوقه المالية، حتى موعد مغادرته الرياض.

وتعاقد الشباب مع سيبا في يناير/كانون الثاني 2019 لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، قادما من أولمبياكوس اليوناني، واستطاع خلال الفترة التي مثل فيها الفريق العاصمي تسجيل 23 هدفاً في جميع المسابقات.

وخاض سيبا 14 مباراة في الموسم الماضي بالدوري السعودي، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 أخرى.

وغادر سيبا الرياض قبل بداية الموسم الحالي لأسباب عائلية، ولم يعد حتى الآن، حيث اعتبرت إدارة الشباب أن اللاعب خارج حسابات الفريق.

ويحتل نادي الشباب السعودي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بعد 13 جولة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 4 وخسر مباراتين.

وكان سيبا بطلا لواقعة شهيرة في مباراة النصر والشباب، الموسم الماضي، حيث اتهم حينها حسين عبدالغني، المدير التنفيذي السابق لفريق النصر، بتوجيه عبارات عنصرية ضده.

ولكن بعد التحقيقات من قبل لجنة الانضباط، تم حرمان خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، من دخول مباريات فريقه لثلاث مواجهات، مع تغريمه 40 ألف ريال، وذلك بعد قيامه بالإساءة والتلفظ بألفاظ مسيئة على مسؤول من الفريق المنافس، وفقا لتقرير مراقب المباراة.

بينما عوقب سيبا، لاعب الشباب، بالإيقاف مباراتين، مع غرامة تبلغ 200 ألف ريال، وذلك بعد الإدلاء بتصريح تضمن إثارة الرأي العام، على أن يدفع نادي الشباب 200 ألف ريال أيضا لحساب الاتحاد السعودي، لنشره تصريحا تضمن إثارة للرأي العام على حسابه في ”تويتر“.

وأوقفت اللجنة حسين عبدالغني، مسؤول نادي النصر، مباراتين مع تغريمه 40 ألف ريال؛ بسبب محاولة الاعتداء على مسؤول من الفريق المنافس، وفقا لإفادة مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية الواردة للجنة.