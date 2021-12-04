الحصاد الرياضي: النصر يصل إلى الخطوات الأخيرة في مفاوضاته مع مارسيلو غالاردو

كشفت قناة ”24 الرياضية“ على أن نادي النصر السعودي توصل إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، مدرب ريفربليت الأرجنتيني، لتولي قيادة الفريق خلفًا للبرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي تمت إقالته من منصبه.

ووفقا لما ذكره برنامج ”الحصاد الرياضي“، يوم السبت، فإن ”النصر وصل إلى الخطوات الأخيرة من المفاوضات مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو“.

وتمت إقالة إيمانويل من قيادة فريق النصر بعد 40 يومًا فقط من التعاقد معه.

وسبق لإدارة النصر مفاوضة المدرب الأرجنتيني في الصيف الماضي، لكن المدرب رفض التفكير في العرض لرغبته في الانتقال إلى أوروبا.

ويُعد غالاردو من أبرز المدربين على الساحة العالمية، حيث قاد فريق ريفر بليت للفوز بكأس الليبرتادوريس مرتين، إضافة لـ10 بطولات أخرى.

وكان غالاردو من ضمن المرشحين لتدريب فريق برشلونة خلفًا للهولندي رونالد كومان.

ما حقيقة اقتراب البرازيلي أنجوس من قيادة نادي النصر السعودي؟ https://t.co/1QAknpEn71 pic.twitter.com/Inxj51E2mP — إرم سبورت (@EremSports) December 3, 2021

وبدأ غالاردو في قيادة ريفربليت الأرجنتيني عام 2014 أشرف خلالها على 394 مباراة انتصر في 214 منها، وحقق خلال 7 أعوام ونصف الحصول على لقب كأس الأرجنتين 3 مرات، إضافة إلى لقبين في كأس كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودامريكانا مرة واحدة.

كما نال 3 ألقاب في كأس السوبر في أمريكا الجنوبية، ولقبين في كأس السوبر المحلية.

وكان الإعلامي محمد العنزي قد نفى ما تردد عن اقتراب إدارة نادي النصر السعودي من التعاقد مع المدرب البرازيلي هيليو دوس أنجوس، لتدريب ”العالمي“.

وقال العنزي في حواره ببرنامج ”أكشن مع وليد“، إن ”أنجوس لن يأتي إلى النصر أبدا“.

وأضاف أن ”خبر اقتراب أنجوس من النصر ما هو إلا شائعة لإثارة البلبلة“.

وعاد العنزي وشدد على أن مسلي آل معمر، رئيس النصر، لا يدخر جهدًا في استقدام مدرب كبير لنادي النصر، وأن ما يحدث من شائعات وبلبلة هدفه التأثير على الإدارة النصراوية ورحيل مسلي آل معمر، ولكن يجب أن يتصدى جمهور النصر لهذه البلبلة، وأن يعطي مجلس إدارته الثقة“.

ونجح النصر مؤخرًا في استعادة نغمة الانتصارات، وفاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز السابع برصيد 17 نقطة من الدوري السعودي وله مباراتان مؤجلتان.