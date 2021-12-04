فينجادا لـ"إرم نيوز": هجوم الإعلام السعودي عليّ بسبب واقعة سامي الجابر مبالغ فيه

أثار البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، جدلاً واسعاً في الساعات الماضية، بعد تسريب مقطع فيديو له وهو يتحدث عن تجربته مع المنتخب السعودي.

وقاد فينجادا المنتخب السعودي في الفترة بين أكتوبر 1996 إلى سبتمبر 1997، وحقق لقب كأس الأمم الآسيوية عام 1996.

وتحدث فينجادا في الفيديو المسرب أنه تعرض لضغوط أثناء قيادته المنتخب السعودي لإشراك سامي الجابر، مهاجم الهلال الأسبق، عن طريق الأمير سلطان بن فهد، رئيس الاتحاد السعودي الأسبق لكرة القدم.

وأشار فينجادا إلى أنه كان يريد إشراك فهد المهلل وعبيد الدوسري لقناعته بمستواهما أكثر من سامي الجابر.

بعد 25 عاما.. فينغادا يثير جدلا واسعا بسبب "فرض" مشاركة سامي الجابر مع المنتخب السعودي (فيديو) https://t.co/7I8S1CWY9b pic.twitter.com/kIV2fUM6RC — إرم سبورت (@EremSports) December 2, 2021

وتعرض فينجادا لانتقادات حادة من بعض الإعلاميين السعوديين بعد الفيديو المسرب الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله على حمام السباحة مع أحد الأفراد الخليجيين وهو يتحدث باللغة الإنجليزية.

وقال فينجادا في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”أنا لدي مشاكل في حياتي أكبر بكثير من هذه القضية“.

وأضاف: ”بالنسبة لي ما حدث من الإعلام السعودي مبالغ فيه، ولكنني لن أقول كلمة أخرى أكثر من ذلك لأنني أغلقت هذه الصفحة“.

وأشار إلى أن تركيزه كله ينصب على عمله الحالي مع الاتحاد المصري لكرة القدم كمدير فني، ومهمته في تطوير شؤون الكرة المصرية.

ونفى مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لـ“إرم نيوز“ تأثر مستقبل فينجادا بما حدث في هذه الأزمة الحالية.

وقال إن فينجادا مرتبط بعقد رسمي مع الاتحاد المصري، وسيحسم مصيره المجلس الجديد للاتحاد المصري بعد قرار إقامة انتخابات الاتحاد يوم 5 يناير المقبل.

وكان الإعلامي وليد الفراج أعرب عن استيائه من الفيديو المتداول للمدرب فينجادا، مؤكدًا أن سامي الجابر كان في عز نجوميته خلال هذه الفترة، والمدير الفني كان يريد أن يقوم بتجارب.

ويُعد سامي الجابر واحدًا من أبرز اللاعبين السعوديين وحقق العديد من البطولات مع الهلال، كما أنه أول لاعب سعودي يحترف في الدوري الإنجليزي من بوابة وولفرهامبتون عام 2000، على سبيل الإعارة لـ6 أشهر.

وشارك في 4 نسخ متتالية لبطولة كأس العالم وأحرز 3 أهداف، كما توج مع الأخضر بلقب كأس آسيا 1996، ولقبي كأس الخليج عامي 1994 و2002، بجانب 25 بطولة مع الهلال.