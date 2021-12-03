ما حقيقة اقتراب البرازيلي أنجوس من قيادة نادي النصر السعودي؟

نفى الإعلامي محمد العنزي، ما تردد عن اقتراب إدارة نادي النصر السعودي من التعاقد مع المدرب البرازيلي ”هيليو دوس أنجوس“، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال العنزي في حواره ببرنامج ”أكشن مع وليد“: ”أنجوس لن يأتي إلى النصر أبدا“.

وأضاف: ”خبر اقتراب أنجوس من النصر ما هو إلا شائعة لإثارة البلبلة“.

وتابع: ”صحيح أن الإدارة تأخرت لأنهم ينتظرون رد مدرب معين، وأطالب الجمهور النصراوي أن يهدأ وألا ينجرف وراء تلك الشائعات“.

وعاد العنزي وشدد على أن مسلي آل معمر لا يدخر جهدًا في استقدام مدرب كبير لنادي النصر، وأن ما يحدث من شائعات وبلبلة هدفه هو التأثير على الإدارة النصراوية ورحيل مسلي آل معمر، ولكن يجب أن يتصدى جمهور النصر لهذ البلبلة، وأن يعطي مجلس إدارته الثقة“.

مغرد | لماذا #النصر إلى الآن بدون مدرب ؟

محمد العنزي : أنجوس لن يأتي إلى النصر “ إشاعة لإثارة البلبلة” .. و صحيح أن الإدارة تأخرت لأنهم ينتظرون رد مدرب معين .. ولا أحد يملك قرار إقالة مسلي آل معمر إلا مسلي آل معمر ويجب دعمه .. #ShahidVIP #أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/ePURxZmYbE — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 3, 2021

هيليو دوس أنجوس مدرب برازيلي، قاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا عام 2007، لكنه فقد اللقب بالخسارة أمام العراق 0ـ1.

ودرَّب أنجوس عديدًا من الفرق البرازيلية، من أشهرها جريميو، وفاسكو دا جاما، كما أشرف فنيًّا على فرق سعودية، هي نجران، والفيصلي، والقادسية.

ولم يستمر أنجوس في أي مهمة تدريبية، لمدة تزيد عن العام، حيث خاض المدرب المخضرم حوالي 24 تجربة مختلفة، في مسيرته منذ عام 2005.

وهناك معرفة سابقة لدى الجمهور السعودي والنصراوي، بـ أنجوس بعدما قاد المنتخب الأخضر إلى نهائي كأس أمم آسيا 2007، قبل أن تتم إقالته بعد 11 مباراة رسمية فقط.

وسبق لـ أنجوس، تولي المهمة الفنية لفرق (نجران – الفيصلي – القادسية) لكنه لم يستطع أن يبقى مع أي منهم، عامًا كاملًا، بسبب تحقيق نتائج غير مقبولة ومن ثم إقالته من جانب إدارات تلك الأندية.

وكان النصر قد أقال مدربه بيدرو إيمانويل عقب خسارة نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

ونجح النصر مؤخرًا في استعادة نغمة الانتصارات، وفاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز السابع برصيد 17 نقطة من الدوري السعودي وله مباراتان مؤجلتان.