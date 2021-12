تقرير: النصر والهلال يطاردان دي أرسكايتا

لا يزال الأوروغواياني جيورجيان دي أرسكايتا لاعب وسط فلامنغو أحد أسباب الصراع بين قطبي السعودية والرياض الهلال والنصر، حيث يهتم كل منهما بالتعاقد معه، خاصة وأنه لم يحسم بعد أمر تجديد عقده مع ناديه البرازيلي.

وبحسب الصحفي الإيطالي ”رودي جاليتي“ المتخصص في سوق الانتقالات، فإن نادي النصر السعودي سيكون على استعداد لتقديم عرض بمليون دولار للاعب البالغ عمره 27 عاما، ومع ذلك لم يتم الكشف عن المبالغ التي ينطوي عليها العرض المحتمل، خاصة وأن العالمي ليس النادي الوحيد المهتم بأرسكايتا.

كما سعى الهلال، خصم فلامنغو في كأس العالم للأندية 2019، خلف جورجيان دي أراسكايتا، وقد تعاقد بالفعل مع لاعب فلامنغو السابق غوستافو كويلار.

وقال موقع Cidade Verde البرازيلي إنه في ذلك الوقت كان الهلال سيقدم 15 مليون يورو مقابل صفقة أراسكايتا، أي ما يعادل حوالي 95 مليون ريال برازيلي، ومع ذلك طالب فلامنغو بعرض أولي أكبر لا يقل عن 20 مليون يورو، فضلا عن وجود بند في عقد اللاعب يمنح فلامنغو 25٪ من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب.

🔴⚫️🔥 Gabi Golazo for @Flamengo_en! Gabriel Barbosa exchanged passes with De Arrascaeta before firing an excellent equalizer! pic.twitter.com/ExZ6OEJpaH — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) November 27, 2021

لكن كل ذلك توقف بسبب الآثار المالية لجائحة كوفيد-19، ولم يكن وضع أراسكايتا في فلامنغو بسيطا، حيث كانت هناك مشاكل بين النادي واللاعب يجب حلها، أهمها تجديد العقد وزيادة الراتب.

وأبدت أندية عديدة أوروبية اهتمامها بدي أراسكايتا بخلاف النصر والهلال، لكنه في الوقت الحالي لا يزال يناقش تجديد عقده مع فلامنغو؛ نظرًا لأن تمديد العقد لم يتم تنفيذه بعد، ويحصل اللاعب على نفس الراتب حاليا.

ووفقًا للصحفي خورخي نيكولا، يبلغ راتب لاعب وسط أوروغواي حوالي مليون ريال شهريًا، وهذا ليس قريبًا من أعلى راتب للاعب في فلامنغو، حيث يحصل جابيغول على حوالي 1.6 مليون شهريًا.

إذا تم التوصل إلى اتفاق لتجديد عقد أرسكايتا، فسيحصل على زيادة في الراتب وقد يقترب من راتب جابيغول.

عقد أراسكايتا مع فلامنغو

وفي عقد اللاعب مع فلامنغو، هناك بند يلزم الفريق القادم من ريو دي جانيرو بالتفاوض معه في حالة وجود عرض آخر بقيمة 40 مليون يورو، وبتحويل العرض للريال البرازيلي، ووفقًا لأسعار العملة الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول 2021، سيرتفع المبلغ إلى حوالي 255 مليون ريال.

يذكر أن عقد أرسكايتا مع فلامنغو مستمر حتى نهاية عام 2023، وقد خاض أكثر من 135 مباراة، وسجل أكثر من 40 هدفًا، وصنع أكثر من 45 تمريرة حاسمة.

الحياة الشخصية

وإذا كان هناك العديد من الأندية ترغب في الحصول على خدمات اللاعب الذي شارك مع أوروغواي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، فهناك أيضًا العديد من النساء في الحياة الشخصية له.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أبدت المطربة البرازيلية (28 عاما) أنيتا اهتمامًا بأرسكايتا، وسألت عما إذا كان غير مرتبط على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك بوقت قصير تابع الاثنان بعضهما البعض، ثم دخل شخص ثالث يعرفه القليل من الناس في القصة.

هذا الشخص هو فيتوريا بيلاتو، المشاركة السابقة في برنامج الواقع De Vacation With the Ex على محطة MTV، وكانت على علاقة غرامية مع أراسكايتا لبعض الوقت.

وبعد أن أظهرت أنيتا اهتمامًا باللاعب، انتهى به الأمر بحضور حفلة في منزل المطربة بعد أيام،حينها ثارت فيتوريا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت متابعيها بعدم ذكر اسمها في أي تعليق يخص أراسكايتا وأنيتا، لكنها تراجعت في اليوم التالي لأنها كانت في ”حالة سُكر“.

أي أن دي أرسكايتا لا يجذب اهتمام الأندية فقط، لكنه يجذب اهتمام النساء أيضا، وهذا قد يزعج ناديي النصر والهلال في حال تعاقد أي منهما معه.