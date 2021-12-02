SSC تحصل على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية

قالت شركة SSC إنها حصلت على حقوق نقل مباريات كأس العالم للأندية 2021 التي تقام في الإمارات.

وقالت الشركة عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”يسر شرطة الرياضة السعودية أن تعلن عن حصولها على الحقوق الحصرية لبث كأس العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي في الإمارات في الفترة من 3 إلى 12 فبرير 2022 بمشاركة 7 فرق الجزيرة بطل الدوري الإماراتي، ومستضيف البطولة والأهلي من مصر الفائز بدوري أبطال أفريقيا، ومونتيري من المكسيك الفائز بكأس دوري أبطال الكونكاكاف، وتشيلسي من إنجلترا بطل دوري أبطال أوروبا، وأوكلاند سيتي من نيوزيلاندا مرشح أوقيانوسيا، وبالميراس من البرازيل الفائز بكأس ليبرتادوريس، والهلال من السعودية الفائز بدوري أبطال آسيا“.

حقوق النقل لكأس العالم للأندية عبر SSC وشاهد VIP حصريا داخل السعودية pic.twitter.com/xrjfSq0cRc — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 2, 2021

وأضاف بيان الشركة: ”وستنقل المباريات حصريا في السعودية على قنوات SSC بالإضافة إلى منصة شاهد VIP ضمن الباقة الرياضية“.

نتيجة القرعة

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية، الأهلي المصري في مواجهة مونتيري، خلال مواجهة قوية بالدور الثاني للبطولة.

كما أوقعت الهلال في مواجهة الفائز من مواجهة الجزيرة وأوكلاند سيتي في الدور الثاني.

وسيواجه تشيلسي المتأهل من مباراة الهلال والجزيرة ضد أوكلاند سيتي في نصف نهائي كأس العالم.

ويصعد الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري إلى نصف نهائي مونديال الأندية، ليصطدم بفريق بالميراس.

وليد الفراج: سقف طموحات الهلال انتقل إلى منطقة أخرى بعيدة عن محيطه المحلي https://t.co/asPReU9H6v pic.twitter.com/GWlI5bzMgb — إرم سبورت (@EremSports) December 2, 2021

مباريات كأس العالم للأندية

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية، التي من المقرر أن تقام في الإمارات، في فبراير المقبل.

-يلعب الجزيرة مع أوكلاند سيتي، يوم الخميس 3 فبراير، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

-يلعب الأهلي مع مونتيري المكسيكي، يوم السبت 5 فبراير، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

-يلتقي الهلال مع الفائز من مباراة الجزيرة وأوكلاند سيتي، يوم الأحد 6 فبراير، الساعة السادسة والنصف بتوقيت الإمارات. (المباراة رقم 3)

-يلعب بالميراس مع الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري، يوم الثلاثاء 8 فبراير، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

الأهلي يخاطب "الفيفا" و"الكاف" لرفع تضارب موعد كأس العالم للأندية والأمم الأفريقية https://t.co/wrxZQ0wRUJ pic.twitter.com/5Vg6EKAdjV — إرم سبورت (@EremSports) November 29, 2021

-تقرر أن تقام مباراة تحديد المركز الخامس، يوم الأربعاء 9 فبراير، الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات.

-يواجه تشيلسي الفائز من (المباراة رقم 3) يوم 9 فبراير، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

-تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت 12 فبراير، الساعة الخامسة، في حين تلعب المباراة النهائية في اليوم ذاته، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.