رياضة

وليد الفراج: سقف طموحات الهلال انتقل إلى منطقة أخرى بعيدة عن محيطه المحلي
تاريخ النشر: 02 ديسمبر 2021 15:38 GMT
تاريخ التحديث: 02 ديسمبر 2021 16:50 GMT

وليد الفراج: سقف طموحات الهلال انتقل إلى منطقة أخرى بعيدة عن محيطه المحلي

الهلال فاز 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية بدوري أبطال آسيا، يوم 23 نوفمبر، قبل أن يتعادل مع أبها بنتيجة 1/1 يوم 28 من الشهر ذاته في الدوري السعودي للمحترفين.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال الإعلامي السعودي وليد الفراج، إن سقف طموحات نادي الهلال انتقل إلى منطقة أخرى بعيدة عن محيطه المحلي.

وكتب وليد الفراج عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”مضى 9 أيام على تحقيق الهلال لدوري أبطال آسيا 2021 وجماهيره تتحدث عن التعادل مع أبها في الدوري أو قرعة مونديال الأندية“.

وأضاف الفراج: ”إن سقف طموحات هذا النادي السعودي الكبير انتقل إلى منطقة أخرى عن محيطه المحلي، ناد عجيب ومختلف“.

وفاز الهلال 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية بدوري أبطال آسيا، يوم 23 نوفمبر، قبل أن يتعادل مع أبها بنتيجة 1/1 يوم 28 من الشهر ذاته في الدوري السعودي للمحترفين.

ونال الهلال لقب دوري أبطال آسيا مرتين في آخر عامين، علما أنه رفع رصيده إلى 4 ألقاب في البطولة القارية وبات أفضل ناد يتوج باللقب، وحصده أعوام: 1992 و2000 و2019 و2021.

وحصد الهلال 20 نقطة من 10 مباريات في الدوري السعودي، ويحتل المركز الرابع، ويتأخر بـ6 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 12 مباراة.

مباريات كأس العالم للأندية
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية، التي من المقرر أن تقام في الإمارات، في فبراير المقبل.

ويشارك الأهلي المصري والهلال السعودي والجزيرة الإماراتي في كأس العالم للأندية، إلى جانب أندية: تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ومونتيري المكسيكي.

-يلعب الجزيرة مع أوكلاند سيتي، يوم الخميس 3 فبراير، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

-يلعب الأهلي مع مونتيري المكسيكي، يوم السبت 5 فبراير، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

-يلتقي الهلال مع الفائز من مباراة الجزيرة وأوكلاند سيتي، يوم الأحد 6 فبراير، الساعة السادسة والنصف بتوقيت الإمارات. (المباراة رقم 3)

-يلعب بالميراس مع الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري، يوم الثلاثاء 8 فبراير، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

-تقرر أن تقام مباراة تحديد المركز الخامس، يوم الأربعاء 9 فبراير، الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات.

-يواجه تشيلسي الفائز من (المباراة رقم 3) يوم 9 فبراير، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

-تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت 12 فبراير، الساعة الخامسة، في حين تلعب المباراة النهائية في اليوم ذاته، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

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