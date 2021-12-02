وليد الفراج: سقف طموحات الهلال انتقل إلى منطقة أخرى بعيدة عن محيطه المحلي

قال الإعلامي السعودي وليد الفراج، إن سقف طموحات نادي الهلال انتقل إلى منطقة أخرى بعيدة عن محيطه المحلي.

وكتب وليد الفراج عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”مضى 9 أيام على تحقيق الهلال لدوري أبطال آسيا 2021 وجماهيره تتحدث عن التعادل مع أبها في الدوري أو قرعة مونديال الأندية“.

مضى 9 ايام على تحقيق الهلال لدوري ابطال اسيا 2021 وجماهيرة تتحدث عن التعادل مع ابها في الدوري او قرعة مونديال الاندية .

ان سقف طموحات هذا النادي السعودي الكبير انتقل الى منطقة اخرى عن محيطه المحلي .

نادي عجيب ومختلف . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) December 2, 2021

وأضاف الفراج: ”إن سقف طموحات هذا النادي السعودي الكبير انتقل إلى منطقة أخرى عن محيطه المحلي، ناد عجيب ومختلف“.

وفاز الهلال 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية بدوري أبطال آسيا، يوم 23 نوفمبر، قبل أن يتعادل مع أبها بنتيجة 1/1 يوم 28 من الشهر ذاته في الدوري السعودي للمحترفين.

ونال الهلال لقب دوري أبطال آسيا مرتين في آخر عامين، علما أنه رفع رصيده إلى 4 ألقاب في البطولة القارية وبات أفضل ناد يتوج باللقب، وحصده أعوام: 1992 و2000 و2019 و2021.

وحصد الهلال 20 نقطة من 10 مباريات في الدوري السعودي، ويحتل المركز الرابع، ويتأخر بـ6 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 12 مباراة.

أرباح الهلال المالية بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا https://t.co/18K9CJjdld pic.twitter.com/muBJQ5cnGR — إرم سبورت (@EremSports) November 24, 2021

مباريات كأس العالم للأندية

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية، التي من المقرر أن تقام في الإمارات، في فبراير المقبل.

ويشارك الأهلي المصري والهلال السعودي والجزيرة الإماراتي في كأس العالم للأندية، إلى جانب أندية: تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ومونتيري المكسيكي.

-يلعب الجزيرة مع أوكلاند سيتي، يوم الخميس 3 فبراير، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

-يلعب الأهلي مع مونتيري المكسيكي، يوم السبت 5 فبراير، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

جمال عارف: أتحدى فهد العتيبي أو غيره أن يثبت فوز الهلال بدوري أبطال آسيا 4 مرات https://t.co/nRHrGzcdvH pic.twitter.com/DdPQbgfR9x — إرم سبورت (@EremSports) November 23, 2021

-يلتقي الهلال مع الفائز من مباراة الجزيرة وأوكلاند سيتي، يوم الأحد 6 فبراير، الساعة السادسة والنصف بتوقيت الإمارات. (المباراة رقم 3)

-يلعب بالميراس مع الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري، يوم الثلاثاء 8 فبراير، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

-تقرر أن تقام مباراة تحديد المركز الخامس، يوم الأربعاء 9 فبراير، الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات.

-يواجه تشيلسي الفائز من (المباراة رقم 3) يوم 9 فبراير، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

-تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت 12 فبراير، الساعة الخامسة، في حين تلعب المباراة النهائية في اليوم ذاته، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.