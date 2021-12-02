نادي الاتحاد السعودي ينوي التعاقد مع محمد النني

قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، إن نادي الاتحاد ينوي التعاقد مع المصري محمد النني لاعب خط وسط آرنسال الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ”المدينة“، فإن الاتحاد ينوي التعاقد مع النني في السوق الشتوي المقبل، في يناير 2022.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد دخل بالفعل في مفاوضات مع النني، بهدف التعاقد معه، في يناير 2022.

وينتهي عقد النني مع آرسنال، في يونيو المقبل، ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي نادٍ دون موافقة إدارة الغانرز، في ينيرا المقبل، إذا أراد الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي.

ويمكن أن يوافق آرسنال على رحيل النني، البالغ من العمر 29 عامًا، مع خروجه من خطط المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بعدما أشرك اللاعب المصري في 6 مباريات فقط الموسم الحالي، بواقع 221 دقيقة.

وانضم النني لآرسنال قادمًا من بازل السويسري، في صيف العام 2016، وغادر معارًا إلى بشكتاش التركي لمدة موسم.

⚽🥅 🚀 "صاروخية" رائعة من النجم المصري محمد النني تهدي أرسنال هدفاً جميلاً في مرمى أولمبياكوس#الدوري_الأوروبي ⚽#UEL pic.twitter.com/ybN7k5jDP9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2021

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن النني شارك في 136 مباراة مع آرسنال، سجل فيها 5 أهداف، وصنع 8.

ويحتل الاتحاد المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي، وحصد 26 نقطة من 12 مباراة.

صراع تركي

في سياق متصل أفادت وسائل إعلام تركة يأن بشكتاش يجهز عرضًا رسميًا للتعاقد مع محمد النني في يناير المقبل

وقال موقع ”Mynet“ إن سيرجين يالتشين، مدرب بشكتاش أبلغ إدارة ناديه برغبته باستعادة النني من آرسنال في يناير رغم اهتمام غالطة سراي بالتعاقد مع اللاعب المصري.

وسبق أن لعب النني مع بشكتاش 36 مباراة سجل فيها هدفًا وصنع 4.

ونال النني مع آرسنال لقبًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكان، العام 2017، كما نال لقبين في كأس الدرع الخيرية، عامي 2018 و2021، في حين نال مع بازل 4 ألقاب في الدوري التركي.

وشارك النني في 82 مباراة مع منتخب مصر سجل فيها 8 أهداف.

وفي نوفمبر الماضي قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال: ”سعيد بوجود النني معنا في آرسنال، ولكنني لن أناقش أو أتحدث عن كل لاعب بشكل فردي“.

وأضاف: ”هذا الوقت ليس مناسبًا للحديث عن مستقبل محمد النني في صفوف آرسنال“.

من جهته قال علاء نظمي وكيل النني إن موكله ليس قريبًا من الانتقال إلى غالطة سراي أو غيره.