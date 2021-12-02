عبدالرزاق حمدالله يغادر إلى أمريكا مع فشل جهود عودته إلى النصر

حزم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، حقائبه وغادر المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، برفقة عائلته وتوجه إلى أمريكا، في خطوة مفاجئة بعد فشل مساعيه للعودة إلى نادي النصر.

وبحسب صحيفة ”اليوم“ السعودية، فإن المغربي عبدالرزاق حمدالله غادر المملكة، اليوم الخميس، برفقة عائلته إلى أمريكا؛ بعد فشل جهوده في العودة لناديه النصر الذي أعلن فسخ عقد اللاعب؛ بسبب تجاوزاته خارج الملعب“.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن ”حمدالله كلف محاميا فرنسيا بمتابعة ملف القضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا“.

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن مؤخرا عن فسخ عقد حمدالله، قبل 7 أشهر على نهايته، في الوقت الذي كانت تشير فيه الأخبار إلى أن مفاوضات التمديد تسير في الطريق الصحيح.

وقال النصر في بيانه: ”أنهت إدارة النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة“.

وكانت صحيفة ”الرياضية“ السعودية، قد كشفت في وقت سابق تفاصيل الأزمة التي تسببت في فسخ عقد عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي النصر.

وبدأت الأزمة بين حمدالله وإدارة النصر، عقب مواجهة الرائد في الجولة الـ 12 من الدوري السعودي، والتي انتهت بهدفين لمثلهما، حيث تلفظ اللاعب في غرفة تبديل الملابس على مدرب الفريق البرازيلي مارسيلو سالازار؛ لعدم إشراكه كأساسي، ثم كسر ”السبورة“ التي يتم عليها شرح الخطة من قبل المدرب.

ومع تصرف حمدالله، رفع سالازار الأمر للإدارة؛ ما دفع النادي لإشعار اللاعب بضرورة إرسال إفادة رسمية حول ما حدث بعد المباراة.

وكان رد حمدالله هو السبب الأساسي في فسخ عقده، حيث رد برسالة نصية إلى أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنادي طالبا السماح له بمغادرة الفريق أو تعمد إثارة المشاكل: “سأعمل أشياء لا تتوقع، وعادي جدا لو يتم خصم كامل عقدي، واعتبروها صدقة لكم”.

وقرر نادي النصر فور استلام الرسالة فسخ عقد اللاعب بعد استطلاع آراء خبير قانوني لدى الفيفا، أكد أحقية النادي في فسخ العقد، حيث يعد تصرف اللاعب سببا جوهريا ومشروعا لفسخ التعاقد.