انفراجة في أزمة سعود عبدالحميد مع نادي الاتحاد

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تطورات مستقبل سعود عبدالحميد لاعب نادي الاتحاد مع فريقه، عقب الأزمات الأخيرة بشأن تجديد تعاقده، وقرار مجلس الإدارة بإنهاء المفاوضات معه.

ونشرت صحيفة ”الرياض“ السعودية تقريرا قالت فيه إن ”ملف تجديد عقد اللاعب الدولي سعود عبدالحميد سينتهي بالتجديد واستمرار اللاعب مع فريقه بالبنود ذاتها المتفق عليها بين الإدارة واللاعب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أن هنالك تدخلا من شخصية اتحادية والتي تواصلت مع رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي وطالبته بالتراجع عن قراره بعد أن شرحت له الوضع الذي كان يعاني منه اللاعب جراء ضغوطات، بالإضافة إلى عدم امتلاكه للخبره التي تساعده في اتخاذ القرار؛ ما جعله مشتتا ذهنيا.

تعليقات جارحة وانتهاء العلاقة.. تطورات أزمة تجديد عقد سعود عبدالحميد (فيديو) https://t.co/ARE2WMyiD6 pic.twitter.com/APoZlf9kbE — إرم سبورت (@EremSports) November 30, 2021

وما يُظهر عدم خبرة اللاعب هو توجهه للتوقيع مع وكيل أعمال آخر ومن ثم قيامه بفسخه للوكالة بالوقت ذاته؛ ما جعل اللاعب مشتتا ويضع نفسه في موقف محرج مع الإدارة والتي قامت أخيرا باستبعاده من معسكر الفريق الذي أقيم قبل اللقاء الماضي مع الطائي، وفق ما نشرته الصحيفة.

وبالرغم من أن الحائلي رفض كل الوساطات والتدخلات التي حاولت معه في الفترة الماضية لحل المشكلة وكان متمسكا بموقفه، وأنه يرى أن الاتحاد لا يستحق كل تلك المراوغات وكل تلك التصرفات التي ظهرت من اللاعب ووكيله، إلا أن الشخصية الاتحادية التي تدخلت قبل أيام تجد قبولا كبيرا عند الرئيس الحائلي؛ ما يعطي بوادر إيجابية بأن المشكلة سيتم حلها مع حفظ حق النادي.

ومن المتوقع أن يتم تجديد عقد اللاعب سعود عبدالحميد بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب، إذ أكدت الصحيفة أن اللاعب سيجتمع مع الإدارة فور وصوله إلى مدينة جدة وسيقوم اللاعب خلال الاجتماع بتقديم اعتذاره عما بدر منه خلال المعسكر الماضي، وسيتم خلال الاجتماع تجديد عقده مع الفريق.

كان أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد، كشف في وقت سابق انتهاء علاقة سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق، مع النادي، في ظل المماطلة في تجديد عقده مع ”العميد“.

واستبعِد سعود عبدالحميد من مواجهة الاتحاد الأخيرة مع الطائي بقرار إداري بسبب مماطلة وكيله فهد باقديم وتجاهله للرد على العرض المقدم له لتجديد عقد اللاعب.

هل انتهت علاقة سعود عبدالحميد بنادي الاتحاد السعودي؟ https://t.co/cGM52bly8K pic.twitter.com/6qAyDnQG9Y — إرم سبورت (@EremSports) November 29, 2021

ويعد سعود عبدالحميد واحدا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للعميد، بقيادة الروماني كوزمين كونترا، بالإضافة إلى أنه أحد العناصر الأساسية للمنتخب السعودي.

وكانت بعض التقارير أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن سعود عبدالحميد لديه طلبات مالية كبيرة؛ ما تسبب في تعطل مسألة تجديد عقده، في ظل المفاوضات التي كانت تُجرى بين الطرفين.

ويعد النصر مِن أكثر الأندية اهتماما بالتعاقد مع سعود عبدالحميد لتدعيم مركز الظهير الأيمن، ولينافس سلطان الغنام ظهير الفريق الأساسي.