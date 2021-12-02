بعد 25 عاما.. فينغادا يثير جدلا واسعا بسبب "فرض" مشاركة سامي الجابر مع المنتخب السعودي (فيديو)

أثار البرتغالي نيلو فينغادا، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي والمدير الفني الحالي للاتحاد المصري لكرة القدم، الكثير من الجدل في الوسط الكروي السعودي عبر فيديو كشف فيه عن بعض أسرار مهمته مع ”الأخضر“ التي استمرت لموسم واحد 1996-1997.

وانتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمدير الفني البرتغالي المخضرم وهو يرقد بلباس البحر أمام حوض السباحة في أحد الفنادق على ما يبدو ويتحدث لشخص سعودي لا يظهر في الصورة، وقد كشف أن الأمير سلطان بن فهد (دون أن يسميه) رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حينها كان يفرض عليه الدفع بسامي الجابر مهاجم الهلال السابق على حساب فهد المهلل أو عبيد الدوسري.

وقاد فينغادا المنتخب السعودي للفوز بكأس آسيا 1996 في الإمارات بعد فوزه على أصحاب الأرض في المباراة النهائية 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي في استاد الشيخ زايد في أبوظبي.

وقال فينغادا إن الأمير (دون أن يذكر اسمه) كان يطلب منه الدفع بالجابر في كل مباراة، لكنه كان يفضل المهلل أو الدوسري نظرا للروح القتالية لهما.

وأضاف المدرب البالغ عمره 68 عاما ”كان الأمير يفرض علي مشاركة الجابر في كل دقيقة، وعندما يشارك المهلل كبديل يسجل أنه كان يملك روحا قتالية عالية. إذا كان أبلغني الأمير أننا نريد الفوز ويجب أن نلعب بتشكيلة قادرة على الفوز بالدفع بعناصر مثل الجابر لكان قد شارك، لكنه كان يضغط بشدة من أجل ذلك. وهذا ما كنت أرفضه“.

”وبالمثل كان الأمر ينطبق على يوسف الثنيان لكنه كان متقدما في السن (33 عاما) ولا يمكنه المشاركة لفترات طويلة من المباراة وكنت أفضل عليه المهلل والدوسري. لكن هذه كانت أوامر الأمير“.

البرتغالي فينجادا مدرب المنتخب السعودي السابق كب العشاء 😵‍💫🤷‍♂️ pic.twitter.com/9ZiZtkUPya — حواس العايد | Hawas Alayed (@Hawasalayed) November 30, 2021

وأثارت هذه التصريحات التي انتشرت بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل ضد نادي الهلال المتوج بلقب دوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي على حساب بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

وأصبح الهلال النادي الأكثر تتويجا في مسابقة المستوى الأول للأندية في آسيا بحصوله على لقبه الرابع، والثاني في ثلاث سنوات، بعد أن سبق له إحراز اللقب في 1991 و2000 و2019.

وشاركت جماهير الأندية المنافسة للهلال هذا المقطع بكثافة في محاولة منها للإشارة إلى أن كل ما هو هلالي مدلل من الاتحاد المحلي، بحسب تصورها.

وقال الإعلامي وليد الفراج ردا على هذا الفيديو: إلى متى شيطنة الهلال ولاعبيه؟.. هذا تسويق لمواد رديئة في شيطنة الهلال.

وأضاف: ”سامي الجابر كان في عز نجوميته، والمدرب يريد أن يقوم بتجارب“.

وقال الناقد أحمد الفهيد: استحضار مشهد مر عليه سنوات دليل على قيمة سامي الجابر .. وأنه ظل حاضرا في المشهد الرياضي إلى يومنا هذا وسيعيش لأجيال وأجيال.

#وليد_الفراج عن فيديو المدرب السابق للمنتخب "فينجادا": هذا تسويق لمواد رديئة في شيطنة #الهلال .. سامي الجابر كان في عز نجوميته والمدرب يريد أن يقوم بتجارب اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/oiNxLGAQMo — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 1, 2021