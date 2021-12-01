سائق حافلة رابطة المنتخب السعودي يذهب إلى ملعب آخر بالخطأ

كشف الإعلامي غانم القحطاني، مدير عام القنوات الرياضية السعودية، عن سبب تأخر حافلة الجماهير، التي تقل رابطة المنتخب السعودي، لملعب المدينة التعليمية، الذي يستضيف مباراة الأخضر أمام الأردن في كأس العرب.

وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: ”رابطة المنتخب السعودي تصل ملعب المباراة في استاد المدينة التعليمية والسبب في تأخيرها لخبطة سواق الباص والذهاب بهم إلى ملعب آخر“.

رابطة المنتخب السعودي تصل ملعب المباراة في استاد المدينة التعليمية والسبب في تأخيرها لخبطة سواق الباص والذهاب بهم الى ملعب اخر #السعودية#الاردن#كأس_العرب_2021 — غانم القحطاني (@ganem_q) December 1, 2021

ويستضيف استاد المدينة التعليمية في قطر المواجهة التي تجمع بين منتخبي السعودية والأردن في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وبدأت المواجهات بين منتخبي الأردن والسعودية في دورة الألعاب العربية، العام 1957، وفاز منتخب الأردن بهدف دون رد ثم تقابل المنتخبان في دورة الألعاب العربية، العام 1976، وفاز منتخب الأردن بالنتيجة ذاتها.

وتفوق المنتخب السعودي على الأردن في كأس العرب 1985 بنتيجة 4-0 ثم تجدد الموعد في كأس الأمم الآسيوية 2011، وحقق منتخب الأردن فوزًا بهدف دون ردٍ.

وكان آخر لقاء أقيم بين المنتخبين، يوم الـ10 من أغسطس 2019، في بطولة اتحاد غرب آسيا وفاز منتخب الأردن بنتيجة 3-0.