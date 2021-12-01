التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد الأردن في كأس العرب

يستضيف استاد المدينة التعليمية في قطر المواجهة التي تجمع بين منتخبي السعودية والأردن في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة السعودية والأردن في كأس العرب:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية، التاسعة مساء بتوقيت الأردن بصافرة الحكم الجامبي بكاري غاساما.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 والتي تم فتح تشفيرها بشكل مجاني بصوت المعلق عامر الخوذيري.

تاريخ المواجهات

بدأت المواجهات بين منتخبي الأردن والسعودية في دورة الألعاب العربية عام 1957 وفاز منتخب الأردن بهدف دون رد ثم تقابل المنتخبان في دورة الألعاب العربية عام 1976 وفاز منتخب الأردن بالنتيجة ذاتها.

وتفوق المنتخب السعودي على الأردن في كأس العرب 1985 بنتيجة 4-0 ثم تجدد الموعد في كأس الأمم الآسيوية 2011 وحقق منتخب الأردن فوزا بهدف دون رد.

وكان آخر لقاء أقيم بين المنتخبين يوم الـ10 من أغسطس 2019 في بطولة اتحاد غرب آسيا وفاز منتخب الأردن بنتيجة 3-0.

🎙| " @LaurentBonadei " : "الأداء في المباراة الأولى هو مفتاح للمباريات التالية". — أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي 📝⬇️.

🔗 https://t.co/wWCOUC1hoG . #الأخضر_في_كأس_العرب pic.twitter.com/XVJN0wmPjq — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 30, 2021

السعودية.. والبحث عن مواهب جديدة

اختار المنتخب السعودي خوض منافسات كأس العرب بتشكيلة من المواهب الواعدة ولاعبي منتخب الشباب بقيادة الفرنسي لورينت بونادي الذي كلفه مواطنه هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الأول بتولي المهمة.

وقال بونادي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ”سنواجه منتخبا قويا وقدم نتائج جيدة ولدينا الطموح والعزيمة للانتصار وقطع خطوة مهمة نحو التأهل للدور الثاني“.

وأضاف ”المنتخب السعودي يملك الجودة رغم أنه يلعب بمواهب واعدة ولكنه يستطيع تقديم عرض قوي“.

وتحيط الشكوك بمشاركة المهاجم فراس البريكان بسبب تعرضه لوعكة صحية بينما تبدو التشكيلة المتوقعة للمنتخب السعودي بقيادة حارس المرمى محمد الربيعي وأمامه رباعي خط الدفاع خليفة الدوسري ووليد الأحمد وسعود عبد الحميد ومتعب الحربي.

ويقود خط الوسط تركي العمار وبجواره حامد الغامدي وأيمن يحيى وعلى الأطراف بدر منشي وعلي مجرشي وفي الهجوم عبد الله الحمدان.

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يتابع تدريبات النشامى اليوم الاثنين 29 تشرين الثاني في الدوحة، استعداداً لمواجهة السعودية في افتتاح مباريات المنتخب الوطني بكأس العرب "فيفا 2021"#معك_يالنشمي #نشامى #كأس_العرب pic.twitter.com/PPsuLfj497 — Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) November 29, 2021

الأردن.. وخبرات عدنان حمد

يتسلح منتخب الأردن بخبرات مدربه العراقي عدنان حمد من أجل تحقيق نتائج طيبة في بطولة كأس العرب وإظهار الوجه المميز للنشامى.

وقال عدنان حمد في المؤتمر الصحفي قبل البطولة، إن المنتخب السعودي قوي وجدير بالاحترام حتى لو اختار اللعب بصفوف الرديف.

وأشار إلى أن المنتخب الأردني جاهز بالقوة الضاربة وهدفه تحقيق النقاط الثلاث أمام السعودية.

ويعتمد منتخب الأردن على تشكيلته التي تضم حارس المرمى يزيد أبوليلى وأمامه رباعي خط الدفاع عبد الله ناسب ومحمد الدميري وإحسان حداد ومحمد أبوحشيش.

ويقود خط الوسط بهاء عبد الرحمن ورجائي عايد ونور الروابدة ومحمود المردي وفي الهجوم بهاء فيصل وحمزة الدردور.

وقال محمد عمر، مدرب الوحدات الأردني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون متباينة بين منتخب يلعب بالصف الثاني ولديه بعض العناصر الواعدة التي ظهرت أخيرا وهو المنتخب السعودي ومنتخب الأردن الباحث عن تقديم عروض قوية.

وأوضح أن المنتخب الأردني _لديه مدرب قدير وهو عدنان حمد_ يستطيع أن يقدم عروضا قوية ولكن المنتخب السعودي ليس خارج الصورة كما يتصور البعض فهناك لاعبون حصلوا بالفعل على الفرصة في مباريات الدوري السعودي، وأيضا في لقاءات سابقة للأخضر.