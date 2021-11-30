تقرير: أبيل فيريرا يرفض عرضًا مغريًا لقيادة نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن البرتغالي أبيل فيريرا، المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي، قد رفض عرضًا مغريًا من قبل إدارة نادي النصر السعودي لتولي المهام الفنية للفريق، خلفًا للمدرب المقال بيدرو إيمانويل.

وارتبط اسم فيريرا بتدريب نادي النصر السعودي مؤخرًا، خاصة بعد تتويجه بلقب كوبا ليبرتادوريس مع بالميراس للمرة الثانية على التوالي.

وبحسب ما نقلته صحيفة ”غلوبوسبورتي“ البرازيلية، يوم الثلاثاء، فإن المدرب البرتغالي رفض عرضًا يمتد لموسمين ونصف الموسم يتقاضى على إثره 22 مليون دولار أمريكي.

وقاد فيريرا بالميراس البرازيلي للتويج بكأس الليبرتادوريس للمرة الثانية على التوالي بعد التغلب على فلامنغو بهدفين لهدف.

وكشف التقرير أن المدرب يمتلك أيضًا عروضًا من أندية أمريكية وتركية.

النصر السعودي يعرض 20 مليون يورو على أبيل فيريرا بطل كأس ليبرتادوريس https://t.co/AjZMjMKL6P pic.twitter.com/fgFTiHAQt3 — إرم سبورت (@EremSports) November 28, 2021

ووفقًا لما ذكرته شبكه ”UOL“، فقد أكد أبيل فيريرا للمقربين له أنه ”لا يهتم بهذا النوع من العروض، موضحًا أنه غير مهتم للعمل في دوري يعد هامشيًا في الوقت الحالي“.

ويعد الفرنسي رودي غارسيا هو الخيار الأول لإدارة النصر لخلافة البرتغالي بيدرو إيمانويل.

ومن المنتظر أن يلتقي بالميراس، في فبراير المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 مع الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي.

وكان النصر قد أقال مدربه بيدرو إيمانويل عقب خسارة نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

ويملك أبيل فيريرا صاحب الـ 42 عامًا خبرة جيدة، ما دفع إدارة النصر للتفاوض معه، حيث سبق أن تولى تدريب سبورتنغ براغا البرتغالي وباوك اليوناني، بجانب بالميراس البرازيلي.

ويتمتع أبيل فيريرا بخبرة كبيرة رغم صغر سنه، حيث يقول عنه موقع بالميراس البرازيلي الرسمي على الإنترنت الذي يقوده حاليًا إنه أحد الاكتشافات الرئيسة لجيل جديد من المدربين البرتغاليين الشبان.

واستعان فيريرا بجهاز فني مكون من 4 أعضاء آخرين متعددي التخصصات ساعده على تنفيذ أفكار واضحة ومجموعة من الإجراءات التي تم التدرب عليها في الملعب فضلًا عن لغته المباشرة والبليغة، ما أكسب المدرب الشاب احترام فريق العمل وإعجاب الجماهير بسرعة.

ونجح النصر مؤخرًا في استعادة نغمة الانتصارات، وفاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز السابع برصيد 17 نقطة من الدوري السعودي وله مباراتان مؤجلتان.