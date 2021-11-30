القنوات الناقلة لكأس العرب.. تردد قناتي beIN SPORTS 1 و2 الناقلتين للمباريات مجانا

قررت مجموعة beIN فتح قناتي beIN SPORTS 1 و beIN SPORTS 2 عند بث مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021، بشكل مجاني.

وقالت بي ان سبورتس، وهي الناقل الرسمي للبطولة رفقة قنوات الكأس، إنها ستبث جميع مباريات البطولة مجانا، بعد جدل كبير حول كيفية مشاهدة المباريات.

وانطلق بالفعل كأس العرب، اليوم الثلاثاء، بمباراة تونس وموريتانيا التي شهدت فوز نسور قرطاج 5-1.

وكما هو مرفق في الصور يظهر تردد قناتي بي ان سبورتس 1 و2 الناقلتين للمباريات مجانا.

تونس تفتتح كأس العرب بفوز كبير على موريتانيا

سجل سيف الدين الجزيري وفراس بالعربي ثنائية لكل منهما ليحقق منتخب تونس فوزا كبيرا 5-1 على موريتانيا، اليوم الثلاثاء، في افتتاح كأس العرب لكرة القدم في قطر.

وفرض منتخب تونس ضغطا هجوميا على دفاع منافسه منذ البداية، وصنع سلسلة من الفرص قبل أن يتوج أفضليته بثلاثة أهداف قرب نهاية الشوط الأول ويضيف هدفين آخرين في الشوط الثاني.

وافتتح الجزيري مهاجم الزمالك المصري التسجيل لتونس في الدقيقة 39، وأضاف بالعربي صانع لعب عجمان الإماراتي الهدف الثاني من تسديدة رائعة بعد ثلاث دقائق.

وعاد الجزيري ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لتونس بالكعب في الدقيقة الأخيرة قبل أن يقلص منتخب موريتانيا الفارق من ركلة جزاء سددها بنجاح مولاي أحمد خليل قبل الإستراحة.

وعزز بالعربي تفوق تونس عندما أحرز الهدف الرابع والثنائية الشخصية بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن يكمل البديل يوسف المساكني الخماسية في الدقيقة الأخيرة للمباراة.

وحقق منتخب تونس بداية قوية ليحصد أول ثلاث نقاط ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا سوريا والإمارات.