رياضة

تعليقات جارحة وانتهاء العلاقة.. تطورات أزمة تجديد عقد سعود عبدالحميد (فيديو)
تاريخ النشر: 30 نوفمبر 2021 8:53 GMT
تاريخ التحديث: 30 نوفمبر 2021 9:45 GMT

تعليقات جارحة وانتهاء العلاقة.. تطورات أزمة تجديد عقد سعود عبدالحميد (فيديو)

أنباء ترددت عن وجود مفاوضات بين سعود عبدالحميد ونادي النصر.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

أكد الإعلامي وليد الفراج، أن إدارة الاتحاد كشفت أن علاقتها باللاعب سعود عبدالحميد ”انتهت“ بعد تعقد عملية تجديد عقد اللاعب وتوتر العلاقة بين الطرفين.
وقال الفراج عبر برنامج ”أكشن مع وليد“ :“هناك أحاديث عن تعليقات من اللاعب تم اعتبارها جارحة لكيان النادي بعد منحه إجازة لنهاية الموسم، وهناك من يرى أن المشكلة تتجسد في وكيل اللاعب“.
وأشار الفراج إلى أن هناك ناديا عاصميا (من مدينة الرياض) تلقى موافقة على شراء عقد اللاعب سعود عبدالحميد من الاتحاد.

كانت أنباء ترددت عن وجود مفاوضات بين سعود عبدالحميد ونادي النصر.
من جهته قال وكيل اللاعبين غرم العمري الذي طلب منه الطرفين التوسط للتوصل لحل في عملية تجديد العقد ”نصحت سعود عبدالحميد بعدم الخروج من الاتحاد، اللاعب مشتت للغاية، وطلبت من النادي مسامحته فعمره 22 عاما فقط وغير قادر على اتخاذ قرار“.
وتابع ”لا وجود لمشكلة في أطراف تجديد عقد سعود عبدالحميد، المشكلة بلائحة سقف الرواتب“.
وواصل ”تم توفير سيارة من رئيس الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه لـ“سعود عبد الحميد“ وكان هناك شبه اتفاق، وقرار من اللاعب بالتوقيع“.
وأتم ”الأزمة حدثت بسبب الشيكات التي طلبها اللاعب من أجل التوقيع على العقود، إذ طلب شيكات مصدقة“.
وشدد العمري على أنه لو كان محل إدارة الاتحاد لوافق على طلب اللاعب بمنحه شيكات مصدقة، لأنها بمثابة مستند تجديد عقد رسمي، خاصة أن جلسة المفاوضات تلك كانت قبل انضمام اللاعب لمنتخب السعودية بوقت قليل.

وأتم ”أتوقع توقيع سعود مع نادي الاتحاد، وانتهاء الأزمة“.
من جهته، قال محلل أكشن يا دوري عبدالله فلاته ”استبعد خروج ألفاظ جارحة من سعود عبدالحميد.

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