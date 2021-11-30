تعليقات جارحة وانتهاء العلاقة.. تطورات أزمة تجديد عقد سعود عبدالحميد (فيديو)

أكد الإعلامي وليد الفراج، أن إدارة الاتحاد كشفت أن علاقتها باللاعب سعود عبدالحميد ”انتهت“ بعد تعقد عملية تجديد عقد اللاعب وتوتر العلاقة بين الطرفين.

وقال الفراج عبر برنامج ”أكشن مع وليد“ :“هناك أحاديث عن تعليقات من اللاعب تم اعتبارها جارحة لكيان النادي بعد منحه إجازة لنهاية الموسم، وهناك من يرى أن المشكلة تتجسد في وكيل اللاعب“.

وأشار الفراج إلى أن هناك ناديا عاصميا (من مدينة الرياض) تلقى موافقة على شراء عقد اللاعب سعود عبدالحميد من الاتحاد.

#وليد_الفراج: إدارة #الاتحاد تقول أن علاقتها مع اللاعب سعود عبدالحميد "انتهت" وهناك تعليقات من اللاعب تم اعتبارها جارحة لكيان العميد ، وهناك من يرى أن المشكلة في وكيل اللاعب #أكشن_مع_وليد#كأس_العالم_للاندية#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/Br0cIlQVTB — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 29, 2021

كانت أنباء ترددت عن وجود مفاوضات بين سعود عبدالحميد ونادي النصر.

من جهته قال وكيل اللاعبين غرم العمري الذي طلب منه الطرفين التوسط للتوصل لحل في عملية تجديد العقد ”نصحت سعود عبدالحميد بعدم الخروج من الاتحاد، اللاعب مشتت للغاية، وطلبت من النادي مسامحته فعمره 22 عاما فقط وغير قادر على اتخاذ قرار“.

وتابع ”لا وجود لمشكلة في أطراف تجديد عقد سعود عبدالحميد، المشكلة بلائحة سقف الرواتب“.

وواصل ”تم توفير سيارة من رئيس الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه لـ“سعود عبد الحميد“ وكان هناك شبه اتفاق، وقرار من اللاعب بالتوقيع“.

وأتم ”الأزمة حدثت بسبب الشيكات التي طلبها اللاعب من أجل التوقيع على العقود، إذ طلب شيكات مصدقة“.

وشدد العمري على أنه لو كان محل إدارة الاتحاد لوافق على طلب اللاعب بمنحه شيكات مصدقة، لأنها بمثابة مستند تجديد عقد رسمي، خاصة أن جلسة المفاوضات تلك كانت قبل انضمام اللاعب لمنتخب السعودية بوقت قليل.

غرم العمري: لا وجود مشكلة في أطراف تجديد عقد سعود عبدالحميد والمشكلة بلائحة سقف الرواتب كما أن هناك سيارة تم توفيرها للاعب .. سعود مشتت لكنه حريص على البقاء في #الاتحاد ووكيله طلب شيك مصدق ولو كنت مكانهم لوقعت العقد لأن الشيك يعتبر مستندًا رسميًا#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/9MEjwrsgkd — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 29, 2021

وأتم ”أتوقع توقيع سعود مع نادي الاتحاد، وانتهاء الأزمة“.

من جهته، قال محلل أكشن يا دوري عبدالله فلاته ”استبعد خروج ألفاظ جارحة من سعود عبدالحميد.