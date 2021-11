نتيجة قرعة كأس العالم للأندية.. تعرّف إلى موقف الهلال والأهلي

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية، فريق الأهلي المصري بطل أفريقيا في مواجهة مونتيري المكسيكي، خلال مواجهة قوية بالدور الثاني للبطولة.

كما أوقعت القرعة التي أجربت مساء الإثنين، نادي الهلال السعودي بطل آسيا، في مواجهة الفائز من الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الثاني.

وأجربت اليوم الإثنين، في زيورخ السويسرية، قرعة كأس العالم للأندية التي تحتضنها مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أوائل عام 2022.

🆕 Presenting the official emblem of the 2021 #ClubWC! 👏

👑 The new kings of world club football will be crowned on 12 February 2022 in Abu Dhabi 🇦🇪 pic.twitter.com/N2kh2CoJZd

— FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021