نتيجة قرعة كأس العالم للأندية.. تعرّف إلى موقف الهلال والأهلي

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية، فريق الأهلي المصري بطل أفريقيا في مواجهة مونتيري المكسيكي، خلال مواجهة قوية بالدور الثاني للبطولة.

كما أوقعت القرعة التي أجربت مساء الإثنين، نادي الهلال السعودي بطل آسيا، في مواجهة الفائز من الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الثاني.

وأجربت اليوم الإثنين، في زيورخ السويسرية، قرعة كأس العالم للأندية التي تحتضنها مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أوائل عام 2022.

🆕 Presenting the official emblem of the 2021 #ClubWC! 👏 👑 The new kings of world club football will be crowned on 12 February 2022 in Abu Dhabi 🇦🇪 pic.twitter.com/N2kh2CoJZd — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021

وقدّم الحفل سامانثا جونسون، وينضم إليها خايمي يارزا، مدير مسابقات ”فيفا“ يساعده في سحب القرعة قائد تشيلسي السابق جون تيري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ اليوم الإثنين، أن بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقررة في الإمارات، ستقام في الفترة ما بين الثالث و12 من فبراير (شباط) 2022.

وأضاف ”فيفا“ أن القرعة المقررة اليوم الإثنين، في مدينة زيورخ السويسرية ستحدد المباريات الثماني التي ستشهدها البطولة.

وكانت الإمارات قد حصلت على حق استضافة مونديال الأندية بعد انسحاب اليابان من الاستضافة لأسباب تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأقيمت النسخة الماضية من مونديال الأندية في قطر، وانتهت بتتويج بايرن ميونخ الألماني.

وتشهد نسخة 2021 من مونديال الأندية مشاركة أبطال القارات، الأهلي المصري، وتشيلسي الإنجليزي، والهلال السعودي، وبالميراس البرازيلي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، ومونتيري المكسيكي إلى جانب الجزيرة الإماراتي ممثل الدولة المستضيفة.

وتعد نسخة ”أبوظبي 2022″، هي الثانية في تاريخ مونديال الأندية التي تشارك فيها 3 أندية عربية، بعد ”نسخة 2019“ التي شهدت وجود الهلال، والسد، والترجي، كما يعد الجزيرة هو الوحيد من الإمارات الذي يظهر للمرة الثانية في البطولة، حيث شارك العين والوحدة وشباب الأهلي مرة واحدة.

وتنطلق البطولة بمواجهة بين الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وعلى الأرجح ستقام على ملعب ”محمد بن زايد“ في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتقام مباريات الدور الثاني للمونديال بين الفائز من مواجهة الجزيرة وأوكلاند مع أحد أندية الهلال والأهلي ومونتيري، بينما يلعب الفريقان الآخران في مواجهة قوية ضد بعضهما البعض.

ويقام دور الأربعة في البطولة بمواجهة طرفها تشيلسي الإنجليزي ومواجهة أخرى طرفها بالميراس البرازيلي.

ويلوح في الأفق صدام عربي ربما يحدث في المونديال قد يكون طرفاه الهلال والأهلي بين بطلي آسيا وأفريقيا.

وحال حدوث هذه المواجهة بين الأهلي والهلال في الدور الثاني للمونديال فإنها ستكون المواجهة السابعة بين الفريقين بعدما تقابلا في البطولة العربية للأندية العام 1989 وتعادلا بهدف لكل منهما في السعودية.